Google введет налоги для youtube-блогеров

Компания Google с июня может начать удерживать подоходный налог от доходов youtube-блогеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Что известно

Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента в США . Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса youtube Premium, cуперчата и спонсорства.

Блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

Ставка налога

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от youtube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%.

То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США .

С чем связан налог

Потенциальный подоходный сбор Google связан с изменениями в налоговом законодательстве США , согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей.

Напомним