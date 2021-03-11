Google введет налоги для youtube-блогеров

Компания Google с июня может начать удерживать подоходный налог от доходов youtube-блогеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Google введет налоги для youtube-блогеров

Что известно

Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента в США. Речь идет о прибыли в том числе от просмотров рекламы, сервиса youtube Premium, cуперчата и спонсорства.

Блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense.

Ставка налога

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от youtube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%.

То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

С чем связан налог

Потенциальный подоходный сбор Google связан с изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей.

Напомним

17 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184, который обяжет Facebook, Netflix, Google и других технологических гигантов платить НДС в Украине. Целью законопроекта является повышение доходов госбюджета от налога на добавленную стоимость.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Европейская служба банковского надзора публично признала факт кибератакиЕвропейская служба банковского надзора публично признала факт кибератаки
В США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакамВ США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакам
Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"Facebook заблокировал сообщение росСМИ о "связанных с Украиной радикалов"
В TikTok появились новые функции для борьбы с травлейВ TikTok появились новые функции для борьбы с травлей
РоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсетьРоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсеть
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и NetflixГетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерахПоисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтахВ поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах
Microsoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет странуMicrosoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет страну
Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополииВласти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии
Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1
Google пригрозил отключить поиск на территории АвстралииGoogle пригрозил отключить поиск на территории Австралии
Facebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками, - WSJFacebook и Google договорились о совместной борьбе с антимонопольными исками, - WSJ
Последние новости
Подгружаем последние новости