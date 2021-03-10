В TikTok появились новые функции для борьбы с травлей

Разработчики популярного сервиса коротких видео TikTok объявили о введении новых функций, предназначенных для борьбы с буллингом (травлей) на платформе. Речь идёт о фильтре комментариев, а также функции подсказки комментариев, которая поможет более осознанно относиться к публикуемым сообщениям.

Согласно имеющимся данным фильтр всех комментариев позволит авторам роликов самостоятельно определять, какие комментарии будут публиковаться под их видео. Когда эта опция активирована, оставляемые пользователями комментарии не будут автоматически публиковаться до тех пор, пока их не одобрит автор видео.

Что касается функции оценки комментариев, то она даст пользователям возможность до публикации оценить свой комментарий с точки зрения уместности. Опция напомнит о необходимости соблюдения правил платформы, давая пользователю возможность отредактировать свой комментарий перед отправкой. Эта функция аналогична той, что некоторое время назад появилась в Instagram и используется для предупреждения пользователей о том, что их комментарии могут нарушать правила сети.

Стоит отметить, что в TikTok также есть фильтры, позволяющие отсеивать комментарии со спамом, оскорблениями, а также по заданным пользователем ключевым словам. За последние месяцы TikTok существенно ожесточил свои правила для борьбы с издевательствами и травлей на платформе. Разработчики также сотрудничают со сторонними экспертами, которые консультируют компанию по вопросам политики в отношении публикуемого контента и правил модерации.



