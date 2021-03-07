В США хотят создать специальную группу по противодействию масштабным кибератакам

Администрация президента США Джо Байдена может сформировать целевую группу для борьбы с масштабными кибератаками, "связанными с Китаем".

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на СМИ .

Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) - это межведомственная структура, создание которой инициировал, в частности, Совет национальной безопасности, в который входят ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).

По оценкам, от "китайских" кибератак только в США пострадали по меньшей мере 30 тысяч клиентов, а в мире - 250 тысяч, хотя эти цифры могут возрасти.

Отметим, Администрация Байдена бьет тревогу по поводу серии недавних кибератак, о которых компания Microsoft заявила на этой неделе.

"Это активная угроза. Все, кто руководит этими серверами, - государство, частный сектор, научные круги - должны действовать сейчас, чтобы исправить положение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Псаки.

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил в своем твиттере , что правительство отслеживает сообщения о том, что американские аналитические центры и "оборонно-промышленные базы", возможно, были скомпрометированы атакой.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что министерство обороны сейчас проверяет, не является ли ведомство уязвимым.