Чехия экстрадировала в США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях

Им грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступлениях и отмывании денег.

Об этом пишет “Радио Прага”.

По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах.

Группу разоблачила полиция в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США , сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Известно, что украинцев задержала полиция Чехии в феврале прошлого года. Сейчас оба находятся в США . По словам Ибегея, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, Турция выдала Украине подозреваемого в громком убийстве. Мужчину считают киллером, который в декабре 2019 года застрелил человека в Гидропарке.