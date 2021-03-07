Чехия экстрадировала в США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях
Им грозит до 20 лет лишения свободы.
В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступлениях и отмывании денег.
Об этом пишет “Радио Прага”.
По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах.
Группу разоблачила полиция в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США, сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.
Известно, что украинцев задержала полиция Чехии в феврале прошлого года. Сейчас оба находятся в США. По словам Ибегея, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, Турция выдала Украине подозреваемого в громком убийстве. Мужчину считают киллером, который в декабре 2019 года застрелил человека в Гидропарке.