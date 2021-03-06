Хакеры атаковали более 20 тыс. организаций в США
Пострадали также десятки тысяч организаций в Европе и Азии.
В США более 20 тысяч организаций подверглись хакерской атаке, так же как и десятки тысяч организаций в странах Азии и Европы.
Об этом пишет reuters.com со ссылкой на собственные источники.
Для атак, которые начались, возможно, еще в прошлом году, использовали почтовый сервис Microsoft Exchange. Компания выпустила обновление, но им воспользовалось пока только 10% пользователей. Взломы при этом продолжаются.
Компания изначально заявила, что атаки были "ограниченные и целевые", а затем отказалась комментировать масштаб проблемы, отметив, что работает с правительственными агентствами и компаниями для восстановления безопасности клиентов.
Все пострадавшие, похоже, использовали веб-версии почтового клиента "Outlook" и размещали их на своих компьютерах, а не в "облаках". Это позволило многим компаниям и федеральным правительственным учреждениям избежать атак. При этом пострадали ряд городских администраций, кредитных союзов и малых предприятий.
Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила журналистам, что уязвимости, обнаруженные в серверах Microsoft, были "значительными" и "могли иметь далеко идущие последствия".
"Мы обеспокоены большим количеством жертв", - сказала Псаки.
Власти США подозревают, что атаки координирует Китай, однако китайские власти обвинения отвергают.
Напомним, корпорация Microsoft сообщила 60 клиентам о том, что их данные, вероятно, были скомпрометированы в результате хакерской атаки на компанию-разработчика программного обеспечения SolarWinds. Этот взлом связывают с разведкой РФ.