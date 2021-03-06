Хакеры атаковали более 20 тыс. организаций в США

Пострадали также десятки тысяч организаций в Европе и Азии.

В США более 20 тысяч организаций подверглись хакерской атаке, так же как и десятки тысяч организаций в странах Азии и Европы.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на собственные источники.

Для атак, которые начались, возможно, еще в прошлом году, использовали почтовый сервис Microsoft Exchange. Компания выпустила обновление, но им воспользовалось пока только 10% пользователей. Взломы при этом продолжаются.

Компания изначально заявила, что атаки были "ограниченные и целевые", а затем отказалась комментировать масштаб проблемы, отметив, что работает с правительственными агентствами и компаниями для восстановления безопасности клиентов.

Все пострадавшие, похоже, использовали веб-версии почтового клиента "Outlook" и размещали их на своих компьютерах, а не в "облаках". Это позволило многим компаниям и федеральным правительственным учреждениям избежать атак. При этом пострадали ряд городских администраций, кредитных союзов и малых предприятий.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила журналистам, что уязвимости, обнаруженные в серверах Microsoft , были "значительными" и "могли иметь далеко идущие последствия".

"Мы обеспокоены большим количеством жертв", - сказала Псаки.

Власти США подозревают, что атаки координирует Китай , однако китайские власти обвинения отвергают.