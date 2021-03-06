"Группа смерти", действовавшая на Днепропетровщине, разоблачена: полиция выяснила, кто ею руководил

Полицией Днепропетровщины разоблачена так называемая "группа смерти", действовавшая в Сети. Правоохранители были обескуражены, когда узнали, кто был организатором и руководителем этой группы.

Полиция Днепропетровщины разоблачила подростковую “группу смерти“: кто склонял детей к суициду

Как выяснилось в ходе расследования, группа была создана недавно, 21 февраля. Но за такой недолгое время к ней успело примкнуть около пяти сотен подростков. Руководство "группой смерти", как успели выяснить следователи, осуществлялось из Кривого Рога.

Участникам давали задания, которые они должны были последовательно выполнять, чтобы потом переходить к следующим этапам. В частности, нужно было причинять себе боль, нанося телесные повреждения. Снимки ранений следовало отправить администратору, чтобы убедить, что участник "группы смерти" настроен решительно и готов идти до конца. Конечным этапом, следует понимать, должно было стать самоубийство.

Большинство детей, после первых же дней общения и первых задач испугались и отсеялись. Осталось только 13, которые, очевидно, были готовы идти с администратором до самого финиша.

Полиция Днепропетровщины разоблачила подростковую “группу смерти“: кто склонял детей к суициду
Однако наибольший шок ожидал полицейских, когда они выяснили, кто администрировал это сообщество. Организатором и куратором "группы смерти" стала 15-летняя девушка из Кривого Рога. Именно она создала это сообщество и давала дикие задания ее членам.

3 марта полицейские, имея санкцию от прокуратуры, произвели обыск на квартире юной администраторши. Изъятые у нее в ходе обыска планшет, ноутбук и мобильные телефоны содержат неопровержимые доказательства причастности девушки к этим преступным деяний и ее руководящей роли.

Полиция Днепропетровщины разоблачила подростковую “группу смерти“: кто склонял детей к суициду

Более того, полицейские сумели предотвратить самоубийство самой девушки, которое она намеревалась совершить на следующий день, 4 марта.

Все собранные по делу материалы и вещественные доказательства тщательно изучаются следствием. Следователи хотят выяснить, не стоит за созданием этой "группы смерти" взрослый куратор, который руководил юной администраторшей и подсказывал, что делать, и не была ли эта группа частью более разветвленной сети аналогичных сообществ.

Напомним, дочь Евгения Кошевого из студии "Квартал 95" пожаловалась на школьный буллинг. Одноклассники травят ее, называя ее отца клоуном.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123
В Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератакВ Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератак
Прокуратура Киева предупредила о рассылке зараженных вирусом писемПрокуратура Киева предупредила о рассылке зараженных вирусом писем
Раскрытая анонимность: в Сеть утекли данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов
СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтовСБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов
Блок рекламы


Похожие новости
Геращенко: полиция не будет добиваться блокирования 426 сайтовГеращенко: полиция не будет добиваться блокирования 426 сайтов
Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 странКиберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран
Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)
Украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирусУкраинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус
Полиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в СетиПолиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в Сети
Полиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатрПолиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатр
Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалютКиберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют
Киберполиция закрыла нелегальный криптовалютный обменникКиберполиция закрыла нелегальный криптовалютный обменник
Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)
Киберполиция закрыла пять нелегальных онлайн-кинотеатровКиберполиция закрыла пять нелегальных онлайн-кинотеатров
Последние новости
Подгружаем последние новости