"Группа смерти", действовавшая на Днепропетровщине, разоблачена: полиция выяснила, кто ею руководил

Полицией Днепропетровщины разоблачена так называемая "группа смерти", действовавшая в Сети. Правоохранители были обескуражены, когда узнали, кто был организатором и руководителем этой группы.

Как выяснилось в ходе расследования, группа была создана недавно, 21 февраля. Но за такой недолгое время к ней успело примкнуть около пяти сотен подростков. Руководство "группой смерти", как успели выяснить следователи, осуществлялось из Кривого Рога.

Участникам давали задания, которые они должны были последовательно выполнять, чтобы потом переходить к следующим этапам. В частности, нужно было причинять себе боль, нанося телесные повреждения. Снимки ранений следовало отправить администратору, чтобы убедить, что участник "группы смерти" настроен решительно и готов идти до конца. Конечным этапом, следует понимать, должно было стать самоубийство.

Большинство детей, после первых же дней общения и первых задач испугались и отсеялись. Осталось только 13, которые, очевидно, были готовы идти с администратором до самого финиша.

Однако наибольший шок ожидал полицейских, когда они выяснили, кто администрировал это сообщество. Организатором и куратором "группы смерти" стала 15-летняя девушка из Кривого Рога. Именно она создала это сообщество и давала дикие задания ее членам.

3 марта полицейские, имея санкцию от прокуратуры, произвели обыск на квартире юной администраторши. Изъятые у нее в ходе обыска планшет, ноутбук и мобильные телефоны содержат неопровержимые доказательства причастности девушки к этим преступным деяний и ее руководящей роли.

Более того, полицейские сумели предотвратить самоубийство самой девушки, которое она намеревалась совершить на следующий день, 4 марта.

Все собранные по делу материалы и вещественные доказательства тщательно изучаются следствием. Следователи хотят выяснить, не стоит за созданием этой "группы смерти" взрослый куратор, который руководил юной администраторшей и подсказывал, что делать, и не была ли эта группа частью более разветвленной сети аналогичных сообществ.

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