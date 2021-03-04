В Украине разрабатывают систему резервирования государственных информационных ресурсов на случаи кибератак

Кабинет министров Украины принял постановление о создании Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов, который должен защитить государственные реестры на случай кибератаки. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (ГСССЗИ) Юрий Щиголь.

"Для того, чтобы перевести все реестры или информационные системы из одного места в другое, для этого нужна инфраструктура, которая стоит достаточно большого количества денег. Государство не может обеспечить это в один день. Но мы должны создать систему, которая позволит быстро восстановиться и устранить ущерб. Вот Национальный центр резервирования государственных информационных ресурсов и позволит ... При любой критической проблеме мы просто берем все это и кладем в надежное место", - отметил Щиголь.

По его словам, сейчас проект находится в стадии разработки, а в целом он обойдется примерно в 100 млн гривен. До конца года должен быть готов первый этап.

При этом глава ГСССЗИ отметил, что на первом этапе свои данные в центр резервирования передадут Государственная миграционная служба и налоговая. Силовые структуры - СБУ и МВД как субъекты, занимающиеся оперативно-разыскной и контрразведывательной деятельностью, согласно постановлению, свои данные передавать не будут.

Также центр резервирования должен решить вопрос судебных реестров.

"Система резервирования, конечно, будет. Это не произойдет в один день. Работа по резервированию данных будет проведена в течение года-полутора. Это не значит, что они просто берут и нам в открытом виде все переводят. Они строят свою систему защиты, а мы их архивы у себя сохраняем. И когда они просят у нас доступ для восстановления, мы передаем данные на восстановление. Это не значит, что у нас будет прямой доступ. Мы не будем видеть, что находится внутри. Просто будем защищать то, что они передадут . А чтобы они ответственно отнеслись к передаче этих данных, необходимо создать нормативную базу", - отметил Юрий Щиголь. При этом он добавил, что сейчас для работы над резервированием уже создана профессиональная команда.