Facebook отменяет запрет на политическую рекламу в США

Временный запрет был введен после выборов в США в ноябре 2020 года.

Социальная сеть Facebook отменит свой запрет на политическую рекламу, объявленную для США в ноябре 2020 года.

В сообщении пресс-службы Facebook отмечается, что компания в ближайшие месяцы планирует изучить работу политической рекламы в соцсети, чтобы в дальнейшем можно было внести изменения.

"Мы ввели этот временный запрет после выборов (в США) в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после Дня выборов. В отличие от других платформ, нам необходима авторизация и прозрачность не только для политической и предвыборной, но и для социальной рекламы, наша система не различает эти категории", - говорится в сообщении.

Частично запрет на публикацию политической информации был снят в декабре, перед вторым туром выборов в Сенат Джорджии. Решение о полной отмене запрета на рекламу было принято в тот же день, когда демократы в Палате представителей и в Сенате опубликовали совместное заявление с призывом это сделать.

Компания Google , которая ввела аналогичный запрет в связи с выборами в США , на прошлой неделе отменила это решение.

Напомним, по данным исследования движения "Честно", расходы украинских политиков на рекламу в Facebook с начала 2020 года и до конца октября, когда в стране состоялись местные выборы, достигли $ 6,6 млн.

В 2019 году украинские политические партии и кандидаты в депутаты в течение избирательной кампании потратили на политическую рекламу в фейсбуке более $ 1,8.