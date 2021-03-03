Прокуратура Киева предупредила о рассылке зараженных вирусом писем

В ведомстве просят не открывать письма и немедленно их удалять.

Киевская городская прокуратура предупредила о рассылке от ее имени зараженных вредоносным программным обеспечением писем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, с 9:00, под видом запроса от имени заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры Вдовиченко М.С. и якобы направленным с электронной почты Киевской городской прокуратуры - zapros@kyiv.gp.gov.ua, неизвестными лицами осуществляется рассылка двух архивных файлов, зараженных вирусом.

"Просьба ни в коем случае не открывать подобные письма - они содержат вредные прикрепленные файлы. А в случае получения отправления, немедленно их удалять", - говорится в сообщении.

Киевской городской прокуратурой принимаются меры для устранения проблемы.

По состоянию на 10:30 спам-рассылка продолжает поступать уже от имени других руководителей Киевской городской прокуратуры.

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