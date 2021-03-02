СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов
Ботов использовали, в частности, во время местных выборов.
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении ботофермы с 18 тысячами аккаунтов. Она работала на заказ из РоSSии и некоторых украинских политических сил, сообщается на сайте СБУ.
Организаторами ботофермы считаются трое киевлян, которые регистрировали аккаунты на роSSийских почтовых сервисах.
Ботов использовали, в частности, во время местных выборов в 2020 году.
"Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались «накручиванием» количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", - рассказали в СБУ.
Оплата услуг осуществлялась через роSSийские электронные кошельки. Их стоимость варьировалась в зависимости от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.
Во время обысков, которые прошли в одном из спальных районов Киева, правоохранители изъяли компьютерную технику и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст.200 УК - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами.
Дело расследуется под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 (Днепровский район).