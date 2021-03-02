СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов

Ботов использовали, в частности, во время местных выборов.

СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении ботофермы с 18 тысячами аккаунтов. Она работала на заказ из РоSSии и некоторых украинских политических сил, сообщается на сайте СБУ.

Организаторами ботофермы считаются трое киевлян, которые регистрировали аккаунты на роSSийских почтовых сервисах.

Ботов использовали, в частности, во время местных выборов в 2020 году.

"Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались «накручиванием» количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", - рассказали в СБУ.

Оплата услуг осуществлялась через роSSийские электронные кошельки. Их стоимость варьировалась в зависимости от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

Во время обысков, которые прошли в одном из спальных районов Киева, правоохранители изъяли компьютерную технику и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст.200 УК - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами.

Дело расследуется под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 (Днепровский район).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевстар" и "Укртелеком" сделали заявления по поводу требования СБУ заблокировать Telegram-каналов"Киевстар" и "Укртелеком" сделали заявления по поводу требования СБУ заблокировать Telegram-каналов
Украинский сайт Tribuna.com отделился от роSSийского Sports.ruУкраинский сайт Tribuna.com отделился от роSSийского Sports.ru
В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123В SolarWinds, ставшей жертвой атаки хакеров, использовали для доступа к системе пароль solarwinds123
СНБО: роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органовСНБО: роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органов
Раскрытая анонимность: в Сеть утекли данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ разоблачила хакеров, взламывавших профили и электронную почту чиновниковСБУ разоблачила хакеров, взламывавших профили и электронную почту чиновников
Украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирусУкраинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус
Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтовFacebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов
В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузахВ Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
СБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSииСБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSии
Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей"Facebook удалил три сети аккаунтов, связанных со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей"
Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"Facebook и Twitter ликвидировали сеть аккаунтов роSSийской "фабрики троллей"
230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть230 миллионов аккаунтов Instagram и Tik-Tok “утекли” в Сеть
Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалютКиберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют
Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)Полиция Киевщины разоблачила интернет-мошенницу, обманувшую граждан на сумму более 100 тысяч гривен (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости