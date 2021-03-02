СБУ разоблачила ботоферму с 18 тысячами аккаунтов

Ботов использовали, в частности, во время местных выборов.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении ботофермы с 18 тысячами аккаунтов. Она работала на заказ из РоSSии и некоторых украинских политических сил, сообщается на сайте СБУ .

Организаторами ботофермы считаются трое киевлян, которые регистрировали аккаунты на роSSийских почтовых сервисах.

Ботов использовали, в частности, во время местных выборов в 2020 году.

"Они искусственно повышали социальную напряженность в обществе. Занимались «накручиванием» количества голосов в соцопросах, искусственно увеличивали количество заказных перепостов и комментариев отдельных лидеров общественного мнения и политических деятелей", - рассказали в СБУ .

Оплата услуг осуществлялась через роSSийские электронные кошельки. Их стоимость варьировалась в зависимости от сложности технических задач и специфики целевой аудитории.

Во время обысков, которые прошли в одном из спальных районов Киева , правоохранители изъяли компьютерную технику и сим-карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст.200 УК - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами.

Дело расследуется под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 (Днепровский район).