"Киевстар" и "Укртелеком" сделали заявления по поводу требования СБУ заблокировать Telegram-каналов

Интернет-провайдеры "Укртелеком" и "Киевстар", работающие на отечественном рынке интернет-услуг, отреагировали на решение суда заблокировать четыре Telegram-канала. Провайдеры говорят, что они не видят технической возможности заблокировать отдельные каналы без блокирования всего мессенджера в целом.

Блокирование Telegram-каналов: “Киевстар“ и “Укртелеком“ сделали заявления по поводу требования СБУ

Напомним, речь идет о блокировании четырех Telegram-каналов работающих в украинском информационном поле: "Легитимный", "Картель", "Сплетница" и "Резидент". Суд в Харькове принял такое решение на основании представления СБУ. Эти Telegram-каналы подозревают в подрывной деятельности на территории Украины.

Однако интернет-провайдеры не видят, как это можно осуществить.

В частности, "Киевстар" заявил, что заблокировать отдельные каналы можно, лишь закрыв доступ ко всему мессенджеру Telegram. Едва ли кто-то на это пойдет.

"У операторов и провайдеров нет технической возможности осуществлять "выборочную" блокировку отдельных групп, каналов или аккаунтов в социальных сетях, не задевая при этом доступ ко всему интернет-ресурсу", - заявили в Киевстар.

Блокирование Telegram-каналов: “Киевстар“ и “Укртелеком“ сделали заявления по поводу требования СБУ

"Укртелеком", в свою очередь, также заявил, что не владеет навыками блокирования отдельных Telegram-каналов и сказал, что сможет это сделать, только лишь получив исчерпывающие рекомендации от специалистов, которые знают, как это сделать. При этом провайдер заметил, что на сегодня не слышал о том, чтобы кто-то смог решить эту задачу.

Поэтому "Укртелеком" хотел бы получить рекомендации от компетентных служб, которые расскажут, как это сделать, при этом сохранив для потребителей доступ к остальным каналам в этом мессенджере.


Марченко Любов, Тудей

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