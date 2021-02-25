Геращенко: полиция не будет добиваться блокирования 426 сайтов

Доступ к РБК и LiveJournal в Украине закрывать не будут.

Геращенко: полиция не будет добиваться блокирования 426 сайтов
Фото: mvs.gov.ua

Национальная полиция отозвала сопроводительное письмо НКРСИ, которым интернет-провайдерам сообщали о блокировании 426 веб-сайтов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в фейсбуке.

Уголовное производство, в рамках которого было принято решение о блокировании сайтов, будет истребовано из Голосеевского управления полиции Киева в Главное следственное управление Национальной полиции для проверки и, возможно, для закрытия в случае отсутствия состава преступления.

Он сообщил, что дело было возбуждено по заявлению гражданина Украины, которому "очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем".

17 декабря 2020 года он обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. После этого гражданин пошел в Голосеевский суд Киева с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Судья Екатерина Плахотнюк 4 февраля 2021 года признала сайты "орудием преступления" и наложила на них арест.

Геращенко считает решение судьи Плахотнюк необоснованным и произвольным. "По моему мнению, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности", - написал заместитель министра.

Напомним, что среди сайтов, которые приказал заблокировать Голосеевский суд, были роSSийский новостной сайт РБК, винницкий медиаресурс "20 минут", блог-платформа LiveJournal, сайт статистики телеграмм-каналов TGStat и много других менее известных веб-ресурсов.

Постановлением следственного судьи накладывался арест на "имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов". Решение суда обязывало интернет-провайдеров закрыть доступ к этим сайтам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в судНа инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в суд
Сайт СБУ подвергся DDoS-атакеСайт СБУ подвергся DDoS-атаке
В СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSиюВ СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSию
Facebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новостиFacebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новости
СНБО: роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органовСНБО: роSSийские хакеры атаковали систему документооборота государственных органов
Блок рекламы


Похожие новости
Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и NetflixГетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
У сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .uaУ сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 странКиберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран
Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)
Украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирусУкраинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус
Полиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в СетиПолиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в Сети
В 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 летВ 2020 году количество обнаруженных фишинговых сайтов стало рекордным за 10 лет
Полиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатрПолиция закрыла очередной пиратский онлайн-кинотеатр
В облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 ГбайтВ облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 Гбайт
Минкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтовМинкультуры прекратило составлять список рекомендованных к запрету в Украине сайтов
Последние новости
Подгружаем последние новости