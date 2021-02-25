Киевский суд приказал заблокировать РБК, LiveJournal и еще 424 сайта

Блокировка должна состояться в уголовном деле о мошенничестве.

Киевский суд приказал заблокировать РБК, LiveJournal и еще 424 сайта
Фото: РБК

Голосеевский райсуд Киева принял решение заблокировать 426 сайтов по делу №12020100010005155 о мошенничестве (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса). Среди них - роSSийский новостной сайт РБК, винницкие "20 минут", блог-платформа LiveJournal, сайт статистики телеграм-каналов TGStat и много других менее известных веб-ресурсов.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Постановлением следственного судьи накладывается арест на "имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов".

Решение суда обязывает интернет-провайдеров закрыть доступ к этим сайтам. Полный список веб-ресурсов опубликован на сайте регулятора.

Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Решение суда еще не публиковалось в реестре, поэтому обстоятельства дела не известны.

Напомним, что интернет-провайдерам также приказали закрыть доступ к нескольким пропагандистским телеграм-каналам. Выполнить это решение фактически невозможно.

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