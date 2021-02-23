СБУ разоблачила хакеров, взламывавших профили и электронную почту чиновников

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки. Доступ к личным данным граждан злоумышленники обеспечивали "по заказу". Стоимость таких "услуг" достигала 3 тыс. долларов в зависимости от сложности и объемов работы.

Как сообщает пресс-центр СБУ , хакеры взламывали аккаунты через подконтрольный виртуальный сервер. Основной клиентурой схемы были граждане РФ и отечественные "частные детективы". Среди пострадавших от их действий - глава одного из районных судов Киевской области.

По информации спецслужбы, владелец хостинга систематически выезжает за границу, в том числе в РоSSийскую Федерацию. Сейчас проверяется возможная связь мужчины со спецслужбами страны-агрессора.

Для анонимности оплаты услуг злоумышленник принимал "расчеты" в криптовалюте, а также на электронные кошельки запрещенных в Украине роSSийских небанковских платежных систем.

Во время проведения обысков по местам размещения серверов в арендованном офисном помещении и частном доме организатора в Фастовском районе Киевской области правоохранители изъяли компьютерное оборудование, банковские карты, образцы программного обеспечения, которые использовались для получения несанкционированного доступа.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос сообщения организаторам схемы о подозрениях.

Разоблачение проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Ранее украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЕМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус.