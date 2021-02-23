Microsoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантов

Стало известно о том, что компания Microsoft объединилась с европейскими новостными агентствами и издателями, чтобы оказать давление на других технологических гигантов, таких как Google и Facebook. В рамках совместной работы планируется создание и внедрение системы оплаты новостного контента, аналогичной той, что недавно начала использоваться в Австралии.

Microsoft официально объявила о том, что объединит усилия с европейскими представителями медиа, такими как Европейский совет издателей, для того, чтобы заставить крупные интернет-платформы платить за используемый новостной контент. Стоит отметить, что это заявление было сделано после того, как на прошлой неделе компания Facebook заблокировала отображение новостей на своей платформе в Австралии вместо того, чтобы платить комиссию местным новостным агентствам. Это решение гиганта социальных сетей было негативно воспринято не только пользователями платформы, но и австралийскими издательствами.

Напомним, правительство Австралии продвигает закон, который позволит средствам массовой информации договариваться с технологическими компаниями по поводу оплаты комиссии за использование новостного контента. Если же сторонам не удастся прийти к соглашению, то решение о выплате компенсаций будет приниматься соответствующим органом власти. В Евросоюзе и США нарастает давление со стороны издателей, требующее принятия аналогичных мер.

Facebook выступила решительно против такой политики, запретив австралийским пользователям своей платформы искать и делиться новостями. В это же время Google перешла от угроз вывести свою поисковую систему с австралийского рынка к более конструктивным мерам и договорилась о сотрудничестве с некоторыми крупнейшими СМИ в стране.



