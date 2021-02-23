Microsoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантов

Microsoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантов

Стало известно о том, что компания Microsoft объединилась с европейскими новостными агентствами и издателями, чтобы оказать давление на других технологических гигантов, таких как Google и Facebook. В рамках совместной работы планируется создание и внедрение системы оплаты новостного контента, аналогичной той, что недавно начала использоваться в Австралии.

Microsoft официально объявила о том, что объединит усилия с европейскими представителями медиа, такими как Европейский совет издателей, для того, чтобы заставить крупные интернет-платформы платить за используемый новостной контент. Стоит отметить, что это заявление было сделано после того, как на прошлой неделе компания Facebook заблокировала отображение новостей на своей платформе в Австралии вместо того, чтобы платить комиссию местным новостным агентствам. Это решение гиганта социальных сетей было негативно воспринято не только пользователями платформы, но и австралийскими издательствами.

Напомним, правительство Австралии продвигает закон, который позволит средствам массовой информации договариваться с технологическими компаниями по поводу оплаты комиссии за использование новостного контента. Если же сторонам не удастся прийти к соглашению, то решение о выплате компенсаций будет приниматься соответствующим органом власти. В Евросоюзе и США нарастает давление со стороны издателей, требующее принятия аналогичных мер.

Facebook выступила решительно против такой политики, запретив австралийским пользователям своей платформы искать и делиться новостями. В это же время Google перешла от угроз вывести свою поисковую систему с австралийского рынка к более конструктивным мерам и договорилась о сотрудничестве с некоторыми крупнейшими СМИ в стране.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в судНа инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в суд
Сайт СБУ подвергся DDoS-атакеСайт СБУ подвергся DDoS-атаке
В СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSиюВ СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSию
Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
Владелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода ТрампаВладелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода Трампа
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИMicrosoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ
Slack резко отреагировала на высказывание главы Microsoft о том, что своим успехом мессенджер обязан WindowsSlack резко отреагировала на высказывание главы Microsoft о том, что своим успехом мессенджер обязан Windows
Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциямиTwitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями
Microsoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет странуMicrosoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет страну
Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)
В облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 ГбайтВ облачное хранилище Microsoft OneDrive можно будет загружать файлы размером до 250 Гбайт
Microsoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионовMicrosoft потратит на развитие облачных сервисов в Украине более $500 миллионов
Евросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контентЕвросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контент
В Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковидаВ Microsoft заявили о хакерских атаках на компании, которые разрабатывают вакцины от ковида
СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент перед выборамиСБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент перед выборами
Последние новости
Подгружаем последние новости