В СНБО предупредили о новом механизме атак на украинскую инфраструктуру

Начиная с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернет, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

В частности, атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий.

Установлено, что источником этих атак были IP-адреса, принадлежащие определенным роSSийским сетям обмена трафиком. Специалисты обнаружили, что злоумышленники использовали новый механизм кибератак, не наблюдавшийся ранее во время подобных инцидентов.

"Так, во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, что используется для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в «черные списки». Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей", - говорится в сообщении.