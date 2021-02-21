Facebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новости

Решение Facebook запретить пользователям из Австралии делиться новостями наделало много шума по всему миру. Ситуация продолжает развиваться. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона (Scott Morrison), крупнейшая в мире социальная сеть снова села за стол переговоров.

Vox

Резко введённое в действие решение Facebook запретить австралийцам делиться новостями в социальной сети и удалить страницы местных и зарубежных новостных агентств попутно привело к удалению нескольких учётных записей правительства страны и медицинских инстанций, что вызвало серьёзное недовольство. Теперь же стало известно, что Facebook готова снова обсудить схему работы в Австралии, где правительство пытается вынудить компанию платить отчисления местным изданиям за публикацию ссылок на их материалы.

«Компания предварительно снова подружилась с нами, — сказал господин Моррисон на пресс-конференции в Сиднее. — Я рад, что Facebook вернулась за стол переговоров». Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг (Josh Frydenberg) накануне подтвердил, что общался с исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), и проанонсировал, что в выходные ожидаются дальнейшие переговоры.

Dado Ruvic / Reuters

Противостояние вызвано желанием Австралии принять закон, который призван вынудить Facebook и Google заключать коммерческие сделки с новостными агентствами страны или иметь дело со штрафами. Проект закона уже одобрен нижней палатой парламента и, как ожидается, будет принят Сенатом в течение следующей недели. Его одобрение может создать глобальный прецедент, поскольку страны вроде Канады выражают заинтересованность в введении аналогичных мер.

Facebook ранее публично заявила, что не изменит своего отношения к предложенному закону, требующему от платформ социальных сетей платить за ссылки на новостной контент. Но из-за введённого в одночасье запрета публикации ссылок на местные новостные издания, введённого для всех пользователей социальной сети из Австралии, на неё обрушился шквал критики со стороны правительств разных стран. Видимо, этот факт подтолкнул Facebook снова попробовать договориться с властями страны.



