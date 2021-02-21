Facebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новости

Решение Facebook запретить пользователям из Австралии делиться новостями наделало много шума по всему миру. Ситуация продолжает развиваться. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона (Scott Morrison), крупнейшая в мире социальная сеть снова села за стол переговоров.

Facebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новости

Vox

Резко введённое в действие решение Facebook запретить австралийцам делиться новостями в социальной сети и удалить страницы местных и зарубежных новостных агентств попутно привело к удалению нескольких учётных записей правительства страны и медицинских инстанций, что вызвало серьёзное недовольство. Теперь же стало известно, что Facebook готова снова обсудить схему работы в Австралии, где правительство пытается вынудить компанию платить отчисления местным изданиям за публикацию ссылок на их материалы.

«Компания предварительно снова подружилась с нами, — сказал господин Моррисон на пресс-конференции в Сиднее. — Я рад, что Facebook вернулась за стол переговоров». Федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг (Josh Frydenberg) накануне подтвердил, что общался с исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), и проанонсировал, что в выходные ожидаются дальнейшие переговоры.

Facebook и правительство Австралии решили договориться, как быть со ссылками на новости

Dado Ruvic / Reuters

Противостояние вызвано желанием Австралии принять закон, который призван вынудить Facebook и Google заключать коммерческие сделки с новостными агентствами страны или иметь дело со штрафами. Проект закона уже одобрен нижней палатой парламента и, как ожидается, будет принят Сенатом в течение следующей недели. Его одобрение может создать глобальный прецедент, поскольку страны вроде Канады выражают заинтересованность в введении аналогичных мер.

Facebook ранее публично заявила, что не изменит своего отношения к предложенному закону, требующему от платформ социальных сетей платить за ссылки на новостной контент. Но из-за введённого в одночасье запрета публикации ссылок на местные новостные издания, введённого для всех пользователей социальной сети из Австралии, на неё обрушился шквал критики со стороны правительств разных стран. Видимо, этот факт подтолкнул Facebook снова попробовать договориться с властями страны.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сайт СБУ подвергся DDoS-атакеСайт СБУ подвергся DDoS-атаке
Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"Рада приняла за основу законопроект о "налоге на Google"
На инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в судНа инициатора «войны» Reddit с Уолл-стрит подали в суд
В СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSиюВ СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSию
Владелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода ТрампаВладелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода Трампа
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook начала развенчивать мифы об изменениях климатаFacebook начала развенчивать мифы об изменениях климата
Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и NetflixГетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности AppleFacebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple
Microsoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет странуMicrosoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет страну
Британский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией FacebookБританский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией Facebook
Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополииВласти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии
Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»
Google пригрозил отключить поиск на территории АвстралииGoogle пригрозил отключить поиск на территории Австралии
Важный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей ИллинойсаВажный прецедент: Facebook заплатит $340 каждому из 1,6 млн пользователей Иллинойса
ОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в FacebookОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в Facebook
Последние новости
Подгружаем последние новости