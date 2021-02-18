В СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSию

Специалисты ведомства работают над восстановлением работы сайта.

В СБУ заявляют о кибератаке на сайт, подозревают РоSSию
Фото: autocentre.ua

Сайт Службы безопасности Украины в течение нескольких дней подвергается масштабной хакерской атаке. Цель злоумышленников - сделать компьютерные ресурсы недоступными для пользователей.

Об этом “Суспильному” рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

По словам Дегтяренко, сейчас специалисты ведомства работают над восстановлением работы сайта. В этих условиях ведомство размещает актуальные новости на официальных страницах в соцсетях.

Представитель СБУ также предположил, что к атаке может быть причастна РФ.

"Сейчас сайт СБУ действительно работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними активными действиями Службы по защите национальных интересов и противодействия РоSSийской Федерации, которая ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве", - отметил он.

Напомним, ранее в декабре команда опытных хакеров, предположительно работающих на правительство РоSSии, получила доступ к внутренним коммуникациям в Министерстве внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS).

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