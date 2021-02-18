Facebook начала развенчивать мифы об изменениях климата

В прошлом году Facebook открыла информационный центр, чтобы предоставить пользователям социальной сети доступ к обоснованной с научной точки зрения информации об изменениях климата. Информационный центр, посвящённый климатическим изменениям, был открыт после того, как Facebook подверглась серьёзной критике со стороны американских сенаторов за лазейку в её программе проверки фактов о климате.

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Теперь информационный узел подвергся переработке и тал доступен в большем количестве стран. Сегодня Facebook объявила, что в нём появился новый раздел, в котором опровергаются ложные утверждения об изменениях климата. Особое внимание уделяется популярным мифам, например, о том, что глобальное потепление способствует сокращению популяции белых медведей, а также ложным заявлениям о вредном воздействии слишком большого количества углекислого газа на растения. В рамках проекта Facebook объединилась с экспертами из Университета Джорджа Мейсона, Йельской программы по коммуникациям в области изменения климата и Кембриджского университета, чтобы предоставить своим пользователям только самую точную и проверенную информацию.

neowin.net

С сегодняшнего дня доступ к информационному центру, посвящённому изменениям климата, получат пользователи из Бельгии, Бразилии , Канады, Индии, Индонезии, Ирландии, Мексики, Нидерланд, Нигерии, Испании , Южной Африки и Тайвани. Он уже доступен в США , Франции, Германии и Великобритании. По словам Facebook, вскоре доступ к сервису появится и у жителей других стран. Кроме того, социальная сеть теперь помечает сообщения об изменениях климата для британских пользователей баннером, который перенаправит пользователей в информационный центр, посвящённый климату.

Нововведение знаменует собой очередную попытку Facebook избавиться от дезинформации на платформе, подобно тому, как в прошлом году компания развенчивала мифы о COVID-19.



