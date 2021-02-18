Сайт СБУ подвергся DDoS-атаке

В спецслужбе связывают хакерскую атаку с действиями СБУ по защите национальных интересов.

Сайт СБУ подвергся DDoS-атаке
Фото: censor.net.ua

Сайт Службы безопасности Украины в четверг, 18 февраля, не работает из-за хакерской атаки.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сайт подвергся DDoS-атаке в четверг", - рассказал представитель спецслужбы Артем Дегтяренко.

По его словам, хакерская атака на официальный сайт службы может быть связана с действиями СБУ по защите национальных интересов, в частности, в информационном пространстве.

Сообщение украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Facebook.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. ПророSSийского пропагандиста подозревают в государственной измене и разжигании вражды.

Сегодня СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову за захват Дебальцева.

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