ByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в стране

Компания ByteDance, как сообщается, изучает возможность продажи индийского бизнеса TikTok конкурирующей службе Glance в попытке реанимировать некогда процветающее социальное приложение для обмена короткими видео, которое было запрещено на неопределённый срок в Индии.

Shutterstock

По словам информаторов South China Morning Post, обсуждение сделки было инициировано японским конгломератом SoftBank — переговоры носят частный, предварительный и сложный характер. SoftBank является спонсором InMobi, родительской компании Glance, а также ByteDance, китайской материнской компании TikTok.

В обсуждениях якобы участвуют четыре стороны. Переговоры ведутся между SoftBank, ByteDance и Glance, но при этом любая сделка также потребует итогового одобрения индийских властей. В прошлом году Индия запретила тысячи популярных китайских приложений, включая TikTok, после напряжённости на границе между Индией и Китаем.

SoftBank пытается спасти активы TikTok в Индии и ищет местных партнёров. По словам источников, если переговоры продолжатся, правительство Индии будет настаивать, чтобы все пользовательские данные и технологии TikTok оставались в пределах её границ. Отношения между Нью-Дели и Пекином остаются натянутыми, и Индия не будет просто так идти навстречу китайским технологическим компаниям. Новые правила Китая в отношении экспорта технологий делают переговоры ещё более трудными: для любой сделки по продаже бизнеса TikTok может потребоваться также одобрение китайских властей.

wsj.com

Драматический поворот в судьбе TikTok произошел прошлым летом, после того, как приложение привлекло более 200 млн пользователей в Индии, его крупнейшем рынке. Индийское правительство сослалось на угрозы своему суверенитету и безопасности, объявив вне закона множество китайских приложений, включая TikTok, а в прошлом месяце указало, что запрет является постоянным. Затем ByteDance начала сворачивать свои местные операции, уволив сотни индийских сотрудников, многие из которых с тех пор перешли на работу в местные конкурирующие компании.

Потенциальный партнёр TikTok, Glance Digital Experience со штаб-квартирой в Бангалоре, — платформа для мобильного контента, созданная выпускником Гарвардской школы бизнеса Навином Тевари (Naveen Tewari). Он является основателем InMobi, которая в декабре, после ряда крупных инвестиций, стала первым единорогом в Индии (единорог — основанная после 2003 года начинающая компания, стоимость которой составляет более $1 млрд). Платформа для обмена короткими видео Glance — Roposo, которой 20 месяцев, — пережила резкий рост после запрета TikTok.



