SuperMicro возмутили обвинения в поставках серверов с «закладками» для шпионажа в пользу Китая

SuperMicro возмутили обвинения в поставках серверов с «закладками» для шпионажа в пользу Китая

Компания SuperMicro опубликовала официальное заявление в ответ на статью издания Bloomberg «Взлом SuperMicro: как Китай воспользовался поставщиком техники из США». В нём проделанная журналистами работа подверглась резкой критике.

Напомним, на этой неделе издание Bloomberg опубликовало результаты журналистского расследования, в котором утверждалось, что Китай годами пытался использовать серверы SuperMicro для ведения шпионской деятельности в США, но все эти попытки контролировались американскими спецслужбами. Стоит отметить, что журналисты не предоставили в статье каких-либо убедительных доказательств шпионской деятельности Китая через оборудование SuperMicro, ограничившись ссылками на третьих лиц и секретные документы, открытая публикация которых невозможна.

Ответ SuperMicro на эту публикацию не заставил себя ждать. «История Bloomberg — это смесь разрозненных и неточных утверждений, появившихся много лет назад. В статье делаются надуманные выводы, которые в очередной раз не выдерживают критики», — сказано в сообщении, появившемся на сайте SuperMicro. Также отмечается, что Агентство национальной безопасности США не подтвердило достоверность данных, опубликованных в упомянутой статье. Компания заявляет о том, что тщательно следит за безопасностью выпускаемой продукции, поскольку этот вопрос является одним из важнейших.

«К сожалению, Bloomberg продолжает попытки возродить спорную и подвергающуюся сомнению историю 2018 года. В ответ на эти обвинения мы можем сказать, что никогда не находили никаких вредоносных микросхем в оборудовании. Их не удалось найти даже после того, как мы привлекли частную компанию для проведения независимого расследования и проверки безопасности наших продуктов. Кроме того, ни один заказчик или правительственное учреждение никогда не сообщал нам о том, что такие чипы когда-либо были обнаружены. В 2018 году несколько официальных лиц государственного и частного секторов официально опровергли эту информацию», — сказано в заявлении SuperMicro.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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