Акции сервиса знакомств Bumble взлетели на 85% на первых торгах после IPO

Стоимость акций Bumble на первых торгах на бирже NASDAQ 11 февраля выросла более чем на 85% — до $79,6 за бумагу. На открытии торгов цена бумаг составляла $76 за акцию. На максимуме рыночная стоимость компании превысила $15 млрд. Об этом пишет РБК.

Акции сервиса знакомств Bumble взлетели на 85% на первых торгах после IPO
Фото: entrepreneur.com

Торги на бирже

Цена IPO составила $43 за бумагу. В ходе публичного размещения сервис Bumble смог привлечь больше средств, чем планировал — после продажи 50 млн акций объем привлеченных средств составил $2,15 млрд.

Накануне IPO сервис повысил объем предложения, а также ценовой диапазон, рассчитывая привлечь только $1,8 млрд. По итогам первичного публичного размещения приложение для знакомств оценили в $8,2 млрд.

Bumble планирует направить деньги на погашение части своих кредитов, общекорпоративные цели, а также для покрытия расходов по размещению на бирже.

Что известно о Bumble

Bumble был создан в 2014 году Уитни Вульф Херд, которая ранее основала Tinder и ушла оттуда, обвинив других участников проекта в сексуальных домогательствах. Ее партнером по Bumble стал роSSийский миллиардер Андрей Андреев. Проект отличает то, что первой начать общение может только женщина.

С помощью онлайн-платформы также можно завести друзей и наладить деловые контакты.

В 2019 году была создана холдинговая структура MagicLab, в которую вошли сервисы Badoo, Bumble, Chappy и Lumen. В том же году контрольный пакет холдинга MagicLab у Андрея Андреева приобрел американский инвестиционный фонд Blackstone Group. В рамках сделки стоимость всей компании MagicLab оценили примерно в $3 млрд. После этого холдинговую компанию переименовали в Bumble. Вулф Херд была назначена главным исполнительным директором.

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