Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ

В отчете за четвертый квартал 2020 года соцсеть сообщила, что ее месячная аудитория выросла до 459 млн пользователей. Владение сайтами с большим количеством активных пользователей позволяет Microsoft улучшать собственные сервисы, пишет FT.

Так, приобретенная корпорацией соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn ранее отмечала, что Microsoft использует ее данные для «настройки» других приложений и сервисов.