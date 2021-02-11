Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ

Microsoft задумался о крупнейшей сделке в своей истории: по данным Financial Times, IT-гигант обратился к Pinterest с предложением о покупке компании.

Microsoft задумался о покупке соцсети Pinterest — СМИ
Фото: аppobzor.com

Microsoft задумался о крупнейшей сделке в своей истории: по данным Financial Times, IT-гигант обратился к Pinterest с предложением о покупке компании. За время пандемии социальная сеть подорожала на 600% и сейчас стоит больше $50 млрд. Об этом пишет Forbes.

Что известно о предложении

По словам одного из собеседников FT, сейчас переговоры о покупке не ведутся. Pinterest, чья рыночная стоимость за время пандемии выросла на 600% и составляет порядка $51 млрд, ранее сигнализировала о желании оставаться независимой компанией, пишет издание. Представители Microsoft и Pinterest отказались от комментариев.

FT отмечает, что покупка Pinterest могла бы стать крупнейшей сделкой в истории Microsoft.Корпорация реализует стратегию приобретения, направленную на создание портфеля приложений, которые могли бы работать на основе ее облачной платформы Azure. Сейчас Pinterest пользуется услугами Amazon Web Services.

В отчете за четвертый квартал 2020 года соцсеть сообщила, что ее месячная аудитория выросла до 459 млн пользователей. Владение сайтами с большим количеством активных пользователей позволяет Microsoft улучшать собственные сервисы, пишет FT.

Так, приобретенная корпорацией соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn ранее отмечала, что Microsoft использует ее данные для «настройки» других приложений и сервисов.

Pinterest может стать полезным источником данных для маркетинговых служб Microsoft, а также послужит в качестве исходного материала для обучения систем искусственного интеллекта компании, отмечает FT.

Что известно о Pinterest

Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

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