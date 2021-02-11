Slack резко отреагировала на высказывание главы Microsoft о том, что своим успехом мессенджер обязан Windows

Вице-президент по коммуникациям компании Slack Джонатан Принс (Jonathan Prince) раскритиковал высказывание главы Microsoft Сатьи Наделла (Satya Nadella) о связи успеха одноимённого корпоративного мессенджера с платформой Windows. Об этом пишет The Insider. Он также повторно поднял вопрос о возможном неконкурентном поведении

Geek Wire

В недавнем интервью Bloomberg Television Наделла назвал существование Microsoft одной из причин успеха Slack. Он упомянул, что сервис можно бесплатно установить на любом устройстве с Windows, причём разработчикам не нужно спрашивать разрешения Microsoft , в отличие от других платформ (например, платформы Apple). «Я всегда задаю вопрос, существовал бы Slack, если бы не бесплатный доступ, который у них был, скажем, на платформе Windows?» — сказал Наделла.

Принс в ответ заявил, что «идея о том, что Slack не существовал бы без компании, которая пыталась его скопировать, а затем уничтожить, столь же глупа, сколь и неуместна». По всей видимости представитель Slack не совсем верно понял слова главы Microsoft .

«Единственный актуальный вопрос заключается в том, не злоупотребляет ли Microsoft своим господством и не интегрирует ли Teams в свои службы, чтобы защитить свой контроль над корпоративным программным обеспечением и предотвратить внедрение новых инновационных инструментов», — заявил Принс.

Это не первый выпад Slack в сторону Microsoft . В 2020 году мессенджер подал в Еврокомиссию жалобу на деятельность корпорации. Сервис обвинил разработчика операционной системы в антимонопольной деятельности, утверждая, что объединение приложения Teams с пакетом служб Office 365 является примером неконкурентного поведения.



