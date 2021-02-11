Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix

Украина не будет вводить дополнительный налог для техногигантов, которые не являются резидентами, вроде Facebook и Netflix, а лишь заставит их платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью hromadske.

Нардеп объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

То есть речь идет о том налоге, который есть сейчас, а новый закон должен ввести облегченный механизм его уплаты, пояснил Гетманцев.

"Удаленная регистрация в электронном кабинете, оплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать, и они это делали удаленно", - привел депутат примеры инструментов, благодаря которым техногиганты смогут платить налоги в Украине.

Гетманцев предполагает, что какие-то услуги подорожают из-за этого налога.

"Если облагается налогом хлеб, колбаса и молоко - товары первой необходимости, то налогом должны облагаться и услуги, которые не являются предметом первой необходимости. Тем более не должна создаваться ситуация разного уровня налогообложения в пределах одной юрисдикции", - подытожил депутат.

Напомним, что в декабре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-компаний, таких как Google , YouTube, Facebook, Apple , Adobe, Netflix.

Принятие закона для украинцев может означать подорожание западных интернет-сервисов на 20%, поскольку в них будет заложен размер НДС.