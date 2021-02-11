Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix

Новый закон позволит уравнять в правах украинский и транснациональный бизнес.

Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix
Фото: facebook/Слуга Народу

Украина не будет вводить дополнительный налог для техногигантов, которые не являются резидентами, вроде Facebook и Netflix, а лишь заставит их платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью hromadske.

Нардеп объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

То есть речь идет о том налоге, который есть сейчас, а новый закон должен ввести облегченный механизм его уплаты, пояснил Гетманцев.

"Удаленная регистрация в электронном кабинете, оплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать, и они это делали удаленно", - привел депутат примеры инструментов, благодаря которым техногиганты смогут платить налоги в Украине.

Гетманцев предполагает, что какие-то услуги подорожают из-за этого налога.

"Если облагается налогом хлеб, колбаса и молоко - товары первой необходимости, то налогом должны облагаться и услуги, которые не являются предметом первой необходимости. Тем более не должна создаваться ситуация разного уровня налогообложения в пределах одной юрисдикции", - подытожил депутат.

Напомним, что в декабре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-компаний, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Принятие закона для украинцев может означать подорожание западных интернет-сервисов на 20%, поскольку в них будет заложен размер НДС.

Рада еще на прошлой неделе должна была голосовать за "налог на Google", который обяжет интернет-гигантов платить Украине НДС, однако очередь до этого законопроекта не дошла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности AppleFacebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple
Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 странКиберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
У сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .uaУ сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
Приложение для обхода блокировки "ВКонтакте" собирало данные украинцевПриложение для обхода блокировки "ВКонтакте" собирало данные украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерахПоисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах
Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности AppleFacebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтахВ поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах
Microsoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет странуMicrosoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет страну
Британский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией FacebookБританский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией Facebook
Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополииВласти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии
Полиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в СетиПолиция рассказала, как безопасно купить автомобиль в Сети
Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1Google выпустит обновление для сервиса Drive File Stream с поддержкой Apple M1
Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»Facebook сообщила, что некоторых пользователей выбросило из системы из-за «изменения конфигурации»
Последние новости
Подгружаем последние новости