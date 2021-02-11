Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах

Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах

По сообщениям сетевых источников, компания Google ведёт активную разработку тёмного режима для своей поисковой системы, при использовании её в настольных браузерах. Возможность активации тёмного режима в поисковике компании недавно стала доступна некоторым пользователям. Это говорит о том, что в настоящее время Google тестирует новую функцию и в скором времени она может стать общедоступной.

Источник говорит о том, что при запуске Chrome в режиме инкогнито у некоторых пользователей появляется сообщение, в котором говорится о доступности тёмного режима, для активации которого достаточно выбрать соответствующий параметр. В настройках поиска также присутствует опция, после активации которой тёмный режим будет приведён в соответствие с системной темой оформления.

Это не очень соответствует прежним принципам Google. Несмотря на то, что многие продукты компании уже получили поддержку тёмного режима, практически всегда его требуется активировать вручную. Таким образом, пользователь сможет выбирать между светлым, тёмным и системным режимами. Упомянутая функция будет удобна для пользователей платформ Windows 10 и macOS, в которых есть общесистемные темы оформления, поддерживаемые в Chrome, Safari, Edge и других браузерах.

Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах

Что касается тёмного режима, то Google использует в качестве фона не чёрный цвет, а тёмно-серый. Для контраста с фоном задействованы светлые элементы, а также лёгкое размытие на разных значках и ссылках. Когда именно Google может сделать новую функцию общедоступной, пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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