Поисковик Google получит тёмную тему в настольных браузерах

По сообщениям сетевых источников, компания Google ведёт активную разработку тёмного режима для своей поисковой системы, при использовании её в настольных браузерах. Возможность активации тёмного режима в поисковике компании недавно стала доступна некоторым пользователям. Это говорит о том, что в настоящее время Google тестирует новую функцию и в скором времени она может стать общедоступной.

Источник говорит о том, что при запуске Chrome в режиме инкогнито у некоторых пользователей появляется сообщение, в котором говорится о доступности тёмного режима, для активации которого достаточно выбрать соответствующий параметр. В настройках поиска также присутствует опция, после активации которой тёмный режим будет приведён в соответствие с системной темой оформления.

Это не очень соответствует прежним принципам Google . Несмотря на то, что многие продукты компании уже получили поддержку тёмного режима, практически всегда его требуется активировать вручную. Таким образом, пользователь сможет выбирать между светлым, тёмным и системным режимами. Упомянутая функция будет удобна для пользователей платформ Windows 10 и macOS, в которых есть общесистемные темы оформления, поддерживаемые в Chrome , Safari, Edge и других браузерах.

Что касается тёмного режима, то Google использует в качестве фона не чёрный цвет, а тёмно-серый. Для контраста с фоном задействованы светлые элементы, а также лёгкое размытие на разных значках и ссылках. Когда именно Google может сделать новую функцию общедоступной, пока неизвестно.



