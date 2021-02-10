Об инвестициях Tesla в биткоин на Reddit написали ещё месяц назад, но никто не обратил внимания

Пользователь форумов Reddit, утверждающий, что является инсайдером Tesla, рассказал о покупке автопроизводителем биткоинов ещё месяц назад. Согласно его сообщению, появившемуся на платформе в январе, автомобильная компания купила биткоины на $800 млн.

REUTERS/Dado Ruvic

Его пост от 2 января не привлёк особого внимания, хотя воспользовавшись этой информацией можно было бы заработать немалую сумму. Но такой вариант сейчас можно лишь обсуждать после того, как производитель электромобилей объявил об инвестициях в криптовалюту на сумму $1,5 млрд, отправив цену биткоина к новому историческому максимуму.

«Я разработчик программного обеспечения, работающий в отделе исследований и разработок Tesla в Калифорнии, за последние 72 часа наша компания купила 24 701 BTC по средней цене $33 142», — написал пользователь с идентификатором TSLAinsider в субреддите, посвящённом биткоинам.

«Я понятия не имею, что произойдёт, когда это попадёт в газеты, но я думаю, что цена подскочит ещё больше», — добавил он.

Похоже, что модераторы в r/Tesla, субреддите, посвящённом электромобилям, удалили эту публикацию, но она была оставлена в субреддите r/bitcoin, посвящённом криптовалюте.

Как отметил эксперт, в случае, если бы кто-либо воспользовался подобной инсайдерской информацией, он бы не преследовался по закону, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не рассматривает криптовалюту как ценную бумагу.



