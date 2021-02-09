Подключиться к спутниковому интернету Starlink теперь могут все желающие, но места пока ограничены

Подключиться к спутниковому интернету Starlink теперь могут все желающие, но места пока ограничены

Около трёх месяцев прошло с тех пор, как компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX приступила к бета-тестированию спутникового интернета Starlink и привлекла к этому процессу более чем 10 тыс. пользователей. Теперь же стало известно, что компания открыла приём предварительных заказов на подключение к сети Starlink для всех желающих.

Оставить заявку на подключение к спутниковому интернету SpaceX можно на сайте сервиса. «Starlink в настоящее время доступен для ограниченного числа пользователей в каждой зоне покрытия. Заказы будут выполняться в порядке очереди», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, заинтересованные в подключении к спутниковому интернету SpaceX люди могут заказать комплект Starlink за $499. Что касается стоимости сервиса, то на данном этапе она равна $99 в месяц. Сам же комплект Starlink включает в себя специальный терминал для приёма сигнала, Wi-Fi-маршрутизатор, а также соединительные кабели и крепления, т.е. всё, что потребуется для подключения к сети.

Примечательно, что желающие подключиться к Starlink люди, проживающие за пределами зон покрытия сети, также могут оставить заявку на подключение. С таких клиентов SpaceX будет взимать только часть платы за резервирование услуги, а полностью она спишется только тогда, когда услуга станет доступна и комплект Starlink отправится к заказчику. Это случится после того, как компания расширит зону покрытия в течение этого года.

Подключиться к спутниковому интернету Starlink теперь могут все желающие, но места пока ограничены

«Во время бета-тестирования пользователи могут ожидать, что скорость соединения будет варьироваться от 50 до 150 Мбит/с, а уровень задержек составит от 20 до 40 мс в большинстве мест в течение следующих нескольких месяцев по мере того, как мы улучшаем систему Starlink. Также будут короткие периоды полного отсутствия соединения. По мере того, как мы запускаем больше спутников, устанавливаем больше наземных станций и улучшаем сопутствующее программное обеспечение, скорость передачи данных и время безотказной работы возрастут, а время задержки сократится», — говорится в сообщении SpaceX.

Напомним, компания SpaceX намерена предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет на основе спутниковой сети, построенной из большого количества маленьких аппаратов. К настоящему моменту SpaceX вывела на околоземную орбиту более 1050 спутников, тогда как вся сеть будет состоять из более чем 11 тыс. аппаратов. Стоит отметить, что помимо предоставления доступа в интернет SpaceX планирует протестировать сеть Starlink на возможность использования в интересах армии США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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