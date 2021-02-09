Соцсеть Reddit оценили в $ 6 млрд

За два года ее стоимость подскочила вдвое.

?Соцсеть Reddit оценили в $ 6 млрд
Фото: redditblog.com

Социальная сеть Reddit привлекла более 250 млн долларов от существующих и новых инвесторов. По итогам нового раунда инвестиций оценка компании выросла до 6 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

Еще два года назад инвесторы оценивали Reddit в 3 млрд долларов.

Компания планирует направить инвестиции на создание и совершенствование способов общения на платформе - с помощью текстов, видео или прямых эфиров. Также Reddit планирует удвоить штат сотрудников.

По данным CrunchBase, с момента основания в 2005 году Reddit привлекла 550 млн инвестиций. По собственным данным, соцсеть посещает более 50 млн пользователей ежедневно.

В начале 2021 года соцсеть оказалась в центре истории с раскачиванием фондового рынка.

Участники одной из реддитовских сообществ r/WallStreetBets начали скупать акции сети магазинов GameStop, которые до этого стабильно падали. В результате стоимость акций подскочила на сотни процентов, а хедж-фонды, которые ставили на падение, потеряли огромные деньги.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности AppleFacebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple
Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 странКиберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
У сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .uaУ сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
Компания Ярославского приобрела интернет-магазин одеждыКомпания Ярославского приобрела интернет-магазин одежды
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрдКитайская компания ByteDance оценила TikTok в $60 млрд
Инвесторы оценили TikTok в $50 миллиардовИнвесторы оценили TikTok в $50 миллиардов
Google и Facebook могут потерять более $44 млрд в доходах от рекламы из-за коронавирусаGoogle и Facebook могут потерять более $44 млрд в доходах от рекламы из-за коронавируса
В Киеве открыла офис компания RedditВ Киеве открыла офис компания Reddit
В США требуют от Facebook вернуть $9 млрд неуплаченных налоговВ США требуют от Facebook вернуть $9 млрд неуплаченных налогов
Выручка Twitter впервые превысила $1 млрдВыручка Twitter впервые превысила $1 млрд
В Киберпонедельник онлайн-продажи в США достигли $9,2 млрдВ Киберпонедельник онлайн-продажи в США достигли $9,2 млрд
Основатель Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламыОснователь Википедии Джимми Уэйлс создал соцсеть без рекламы
Еще не завершившийся День холостяка принес Alibaba Group $30 млрдЕще не завершившийся День холостяка принес Alibaba Group $30 млрд
Если законы о регулировании криптосферы будут приняты в нынешнем виде, Украина потеряет 10 млрд грн, - основатель стартапа RemmeЕсли законы о регулировании криптосферы будут приняты в нынешнем виде, Украина потеряет 10 млрд грн, - основатель стартапа Remme
Последние новости
Подгружаем последние новости