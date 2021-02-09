?Соцсеть Reddit оценили в $ 6 млрд

За два года ее стоимость подскочила вдвое.

Социальная сеть Reddit привлекла более 250 млн долларов от существующих и новых инвесторов. По итогам нового раунда инвестиций оценка компании выросла до 6 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

Еще два года назад инвесторы оценивали Reddit в 3 млрд долларов.

Компания планирует направить инвестиции на создание и совершенствование способов общения на платформе - с помощью текстов, видео или прямых эфиров. Также Reddit планирует удвоить штат сотрудников.

По данным CrunchBase, с момента основания в 2005 году Reddit привлекла 550 млн инвестиций. По собственным данным, соцсеть посещает более 50 млн пользователей ежедневно.

В начале 2021 года соцсеть оказалась в центре истории с раскачиванием фондового рынка.

Участники одной из реддитовских сообществ r/WallStreetBets начали скупать акции сети магазинов GameStop, которые до этого стабильно падали. В результате стоимость акций подскочила на сотни процентов, а хедж-фонды, которые ставили на падение, потеряли огромные деньги.