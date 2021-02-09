Во Флориде хакеры пытались отравить воду в 15-тысячном городе

Они вмешались в систему очистки и в 100 раз повысили уровень одного из веществ.

Олдсмар на карте
Фото: Google.maps
Олдсмар на карте
В городе Олдсмар штата Флорида (США) хакеры получили доступ к системе очистки воды и пытались в 100 раз повысить уровень гидроксида натрия, что поставило под угрозу отравления около 15 тысяч жителей.

Инцидент произошел еще в пятницу. Оператор вовремя заметил вмешательство в систему и снизил установленный хакером уровень гидроксида до нормы, пишет CNN.

По словам шерифа округа Пинеллас Боба Гуальтери, эта попытка отравления воды является беспрецедентной. Неизвестно, откуда именно произошло вмешательство в систему - на местном, национальном уровне или вообще из другой страны.

Теперь специалисты вынуждены еще тщательнее следить за системой, поскольку опасаются новых попыток вмешательства.

Местные правоохранители сообщили, что будут обращаться в ФБР с просьбой помочь в расследовании.

По данным университета Флориды, отравление гидроксидом натрия вызывает повреждение желудка, сильную боль в животе, потерю зрения и затруднение дыхания. При этом смерть может наступить только через месяц после отравления.

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