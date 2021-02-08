МИД Украины требует от Twitter удалить страницу роSSийского МИД в оккупированном Крыму
"Международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым - украинский".
В соцсети Twitter у аккаунта незаконного представительства "Министерства иностранных дел РоSSии в Крыму" появилась отметка, свидетельствующая о верификации профиля, созданного оккупантами еще в марте 2015 года.
На действия соцсети отреагировала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепарова.
Она призвала Twitter удалить страницу.
"В дополнение к двум нашим предыдущим звонкам, мы повторяем, что совершенно недопустимо ставить в так называемый МИД РФ в Крыму "галочку" проверки, в то время как международное сообщество, включая большинство стран-членов ООН, четко говорят, что Крым - украинский. Twitter должен немедленно заблокировать этот аккаунт!", - написала она.
In addition 2 our previous calls we reiterate that it is absolutely unacceptable to give so called ??MFA in ??#Crimea a verified check mark while the Int’l community incl. the majority of UN member-states clearly say #CrimeaIsUkraine. @Twitter must block that account immediately! pic.twitter.com/Bv3sYSEbTV
Напомним, в январе 2019 года Посольство Украины в Великобритании обратилось в техподдержку соцсети Twitter из-за того, что соцсеть предоставила верификацию странице МИД РоSSии в Крыму.
Голубой флажок рядом с названием профиля в Twitter и других социальных сетях означает, что аккаунт верифицирован, то есть действительно принадлежит публичному лицу, компании или государственному учреждению. Верификация аккаунта роSSийских органов власти в Крыму может трактоваться как признание Крыма частью страны-оккупанта.