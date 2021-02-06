SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь

В новом документе SpaceX излагаются планы Starlink по предоставлению телефонных услуг, голосовых вызовов даже в отсутствии электроэнергии, а также более дешёвых планов для людей с низким уровнем доходов в рамках правительственной программы Lifeline.

Подробная информация содержится в петиции Starlink в Федеральную комиссию по связи США (FCC) о присвоении ей статуса правомочного оператора связи (ETC) в соответствии с Законом о связи. SpaceX заявила, что ей необходим этот юридический статус в некоторых штатах, где ею получено государственное финансирование для развёртывания широкополосной связи в малоразвитых районах. Статус ETC также необходим для получения возмещения по программе FCC Lifeline за предоставление скидок на услуги связи людям с низким уровнем доходов.

В настоящее время услуга спутникового интернета Starlink находится в стадии бета-тестирования и стоит $99 долларов в месяц плюс единовременная плата в размере $499 за терминал, антенну и маршрутизатор. В документации SpaceX также говорится, что у Starlink сейчас более 10 000 пользователей в США и за рубежом. Компания в будущем собирается подключить несколько миллионов клиентов только в США : сейчас у неё есть разрешение на развёртывание до 1 млн терминалов (то есть спутниковых тарелок). Компания запросила разрешения у FCC на повышение максимального уровня до 5 млн терминалов.

Хотя бета-версия Starlink включает только широкополосную связь, SpaceX заявила, что в итоге будет продавать услуги VoIP, которые включают: «а) голосовой доступ к коммутируемой телефонной сети общего пользования или её функциональный эквивалент; б) пакет бесплатных минут для звонков пользователей местным абонентам; в) доступ к службам экстренной помощи; и д) услуги по сниженным тарифам для подтверждённых абонентов с низким уровнем доходов».

SpaceX заявила, что услуги голосовой связи будут продаваться отдельно по ценам, сопоставимым с существующими в городах тарифами. Компания добавила, что у потребителей будет возможность использовать обычный SIP-телефон стороннего производителя или IP-телефон из списка сертифицированных моделей. SpaceX также изучает другие варианты телефонных услуг. Как и другие провайдеры VoIP, Starlink собирается продавать и варианты терминалов с резервной батареей, которая обеспечит работу голосовой связи минимум 24 часа даже в отсутствие электроснабжения в случае аварий.

Также SpaceX написала: «У службы Starlink в настоящее время нет клиентов Lifeline, потому что только операторы со статусом ETC могут участвовать в этой программе. Но как только SpaceX получит статус ETC, она собирается предоставить скидки Lifeline потребителям с низким уровнем доходов и будет рекламировать соответствующую услугу, чтобы привлечь заинтересованных людей». Lifeline в настоящее время предоставляет субсидию в размере $9,25 в месяц для домохозяйств с низким уровнем доходов на услуги широкополосного доступа или $5,25 — на телефонную связь. Какую скидку собирается предлагать Starlink, не уточняется.



