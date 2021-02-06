SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь

SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь

В новом документе SpaceX излагаются планы Starlink по предоставлению телефонных услуг, голосовых вызовов даже в отсутствии электроэнергии, а также более дешёвых планов для людей с низким уровнем доходов в рамках правительственной программы Lifeline.

Подробная информация содержится в петиции Starlink в Федеральную комиссию по связи США (FCC) о присвоении ей статуса правомочного оператора связи (ETC) в соответствии с Законом о связи. SpaceX заявила, что ей необходим этот юридический статус в некоторых штатах, где ею получено государственное финансирование для развёртывания широкополосной связи в малоразвитых районах. Статус ETC также необходим для получения возмещения по программе FCC Lifeline за предоставление скидок на услуги связи людям с низким уровнем доходов.

SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь

В настоящее время услуга спутникового интернета Starlink находится в стадии бета-тестирования и стоит $99 долларов в месяц плюс единовременная плата в размере $499 за терминал, антенну и маршрутизатор. В документации SpaceX также говорится, что у Starlink сейчас более 10 000 пользователей в США и за рубежом. Компания в будущем собирается подключить несколько миллионов клиентов только в США: сейчас у неё есть разрешение на развёртывание до 1 млн терминалов (то есть спутниковых тарелок). Компания запросила разрешения у FCC на повышение максимального уровня до 5 млн терминалов.

Хотя бета-версия Starlink включает только широкополосную связь, SpaceX заявила, что в итоге будет продавать услуги VoIP, которые включают: «а) голосовой доступ к коммутируемой телефонной сети общего пользования или её функциональный эквивалент; б) пакет бесплатных минут для звонков пользователей местным абонентам; в) доступ к службам экстренной помощи; и д) услуги по сниженным тарифам для подтверждённых абонентов с низким уровнем доходов».

SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь

SpaceX заявила, что услуги голосовой связи будут продаваться отдельно по ценам, сопоставимым с существующими в городах тарифами. Компания добавила, что у потребителей будет возможность использовать обычный SIP-телефон стороннего производителя или IP-телефон из списка сертифицированных моделей. SpaceX также изучает другие варианты телефонных услуг. Как и другие провайдеры VoIP, Starlink собирается продавать и варианты терминалов с резервной батареей, которая обеспечит работу голосовой связи минимум 24 часа даже в отсутствие электроснабжения в случае аварий.

SpaceX планирует развернуть в рамках Starlink доступ для малоимущих и телефонную связь

Также SpaceX написала: «У службы Starlink в настоящее время нет клиентов Lifeline, потому что только операторы со статусом ETC могут участвовать в этой программе. Но как только SpaceX получит статус ETC, она собирается предоставить скидки Lifeline потребителям с низким уровнем доходов и будет рекламировать соответствующую услугу, чтобы привлечь заинтересованных людей». Lifeline в настоящее время предоставляет субсидию в размере $9,25 в месяц для домохозяйств с низким уровнем доходов на услуги широкополосного доступа или $5,25 — на телефонную связь. Какую скидку собирается предлагать Starlink, не уточняется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности AppleFacebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple
Киберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 странКиберполиция задержала украинского «специалиста» по фишинговым атакам. Обокрал банки 11 стран
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
У сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .uaУ сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
Компания Ярославского приобрела интернет-магазин одеждыКомпания Ярославского приобрела интернет-магазин одежды
Блок рекламы


Похожие новости
TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TVTikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV
Alphabet закроет Loon — проект по расширению доступа к Сети в сельских районах
Amazon раскрыла характеристики антенны для своего спутникового интернета — она меньше, чем у SpaceX StarlinkAmazon раскрыла характеристики антенны для своего спутникового интернета — она меньше, чем у SpaceX Starlink
ЕС решил открыть бизнесу доступ к личным данным людейЕС решил открыть бизнесу доступ к личным данным людей
Байден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия ТрампаБайден получит доступ к президентскому аккаунту в Twitter несмотря на действия Трампа
Мороз, снег и ветер не смогли навредить работе спутникового интернета SpaceX Starlink — скорость достигает 175 Мбит/сМороз, снег и ветер не смогли навредить работе спутникового интернета SpaceX Starlink — скорость достигает 175 Мбит/с
Суд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTokСуд в Вашингтоне планирует до конца дня принять решение о блокировании запрета TikTok
Facebook планирует перевести 50% работников на «дистанционку» до 2030 годаFacebook планирует перевести 50% работников на «дистанционку» до 2030 года
В случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акцийВ случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акций
Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследованиеДанные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе — исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости