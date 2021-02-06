Глава Twitter запустил собственный биткоин-узел

Гендиректор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) запустил собственную полную ноду биткоина (биткоин-узел). В опубликованном твите Дорси поделился скриншотом экрана своего компьютера, на котором запущено программное обеспечение биткоин-узла. Нода биткоина является частью инфраструктуры криптовалюты, которая хранит полную копию реестра блокчейнов биткоинов с записью всех транзакций в криптовалюте.

Angela Lang/CNET

В отличие от облегчённой версии полная нода постоянно находится в режиме онлайн. Она загружает блоки и верифицирует транзакции на предмет соответствия сетевым правилам.

Running #bitcoin pic.#twitter#.com/W51ga3yrKb — jack (@jack) February 5, 2021

Джек Дорси является давним приверженцем криптовалюты. Основанная им платёжная компания Square с 2018 года предоставляет пользователям своего мобильного приложения Cash App возможность покупки и продажи биткоина. Прошлой осенью инвестиционное подразделение Square объявило о вложении $50 млн в биткоин, охарактеризовав криптовалюту как инструмент расширения экономических возможностей.

Генеральный директор Twitter и Square — не единственный крупный топ-менеджер, кто поддерживает биткоин. Ранее в этом году Илон Маск (Elon Musk) временно пометил свой аккаунт в Twitter хэштегом #bitcoin, что явно свидетельствует о поддержке криптовалюты. Глава Tesla также написал в Twitter о Dogecoin, назвав эту криптовалюту «народной».



