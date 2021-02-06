Приложение для обхода блокировки "ВКонтакте" собирало данные украинцев

Приложение собирало информацию об активности мобильных устройств, геолокации и другие сведения.

Расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google .

Об этом сообщают в Национальном координационном центре кибербезопасности (НКЦК), который входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что приложение собирало информацию об активности мобильных устройств, геолокации и другие сведения.

"Исследователи обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска", - говорится в сообщении.

По информации НКЦК, такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей. Основные страны, на которые была направлена атака - Франция, Украина, Бразилия .

На данный момент вредные расширения заблокированы Google и Microsoft , сообщили в ведомстве.

РоSSийские соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru Group запрещены в Украине с 2017 года.

В сентябре представители "ВКонтакте" заявили о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины путем внесения изменений в код приложения.

15 сентября в СНБО напомнили, что приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей для спецслужб РФ .

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО возьмет на учет и будет проверять на распространение роSSийского контента украинских пользователей "ВКонтакте".