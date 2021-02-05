Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple

В последние месяцы отношения между Apple и Facebook всё больше накаляются из-за ввода первой новых правил конфиденциальности в iOS 14.5 — пользователи смогут запрещать сторонним приложениям отслеживать их действия. Facebook утверждает, что новые правила сильно ударят по малому бизнесу. Соцсеть подкрепляет свои заявления цифрами, однако журналисты Harvard Business Review выяснили, что компания их подтасовала, чтобы придать значимости своим обвинениям.

Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple

9to5mac.com

Представители компании начали выступать с заявлениями, что политика конфиденциальности Apple погубит рекламный бизнес Facebook. С тех пор социальная сеть повысила ставки, заявив, что этот шаг крайне отрицательно повлияет на малый бизнес, и, особенно, на разработчиков приложений, которые полагаются на таргетированную рекламу в Facebook. Социальная сеть дошла до того, что начала оплачивать выпуск печатными изданиями статей с нападками на Apple.

Авторитетное бизнес-издание Harvard Business Review разобралось в вопросе и заявило, что Facebook в своих утверждениях манипулирует цифрами, пытаясь ввести людей в заблуждение. Главное утверждение Facebook заключается в том, что малый бизнес потеряет прибыль. Компания заявляет, что доходы предпринимателей могут снизится на внушительных 60 процентов. Однако Harvard Business Review утверждает, что эта цифра основана на объединении двух совершенно разных показателей, таких как доходы, связанные с рекламой и доходы, полученные от рекламы. Издание утверждает, что Facebook сильно переоценивает пользу от таргетированной рекламы.

Facebook поймали на подтасовке фактов о вреде новой политики конфиденциальности Apple

9to5mac.com

Кроме того, Facebook ложно заявила, что 44 процента малых предприятий повысили использование таргетированной рекламы за период пандемии коронавируса, ссылаясь на исследование компании Deloitte. Harvard Business Review усомнилось в этой цифре и решило перепроверить данные. Так вот, по данным Deloitte, отрасль, которая больше всего увеличила использование целевой рекламы, это телекоммуникационный бизнес. Однако рост использования рекламы в этой сфере составил всего 34 процента. Фирмы, оказывающие профессиональные услуги, повысили использование таргетированной рекламы лишь на 17 процентов, так что средний показатель очень далёк от 44 процентов. Таким образом, по словам Harvard Business Reviev, Facebook отобрала только данные, которые лучше всего подтверждают её версию, а затем завысила показатели на треть.

О потенциальном ударе по рекламному бизнесу после введения новой политики конфиденциальности Apple сообщают и другие компании, однако не делают сомнительных заявлений. Так, компания Snap, владелец Snapchat, не утверждает, что малый бизнес понесёт какие-либо потери, однако предполагает, что это может отрицательно сказаться на доходах компании от рекламы. Тем не менее, финансовый директор компании признаётся, что долгосрочные последствия новой политики Apple тяжело спрогнозировать, и заявляет, что поддерживает и уважает заботу компании о конфиденциальности своих клиентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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