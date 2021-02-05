У сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua

На телеканалы Медведчука наложены санкции.

У сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены .ua
Фото: t.me/pavlovskynews

У сайтов связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK отобрали домены. Сейчас они доступны на резервных адресах.

"Старые домены у сайтов забрали, они были "разделегированы". По сути владельцы доменов, сайты телеканалов, потеряли возможность их администрировать", - отмечается в сообщении на сайте ZIK.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы основания для их введения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.

США поддержали решение СНБО о санкциях, а в Евросоюзе оценивают ситуацию.

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой дня, и после поступления подтверждающих документов СНБО будет вводить санкции в отношении них.

На встрече с президентом Владимиром Зеленским 4 февраля послы стран "Большой семерки" поддержали закрытие телеканалов Медведчука.

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