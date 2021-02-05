В Украине прекратили деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов

Более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено благодаря разработке тернопольского хакера.

Украинские правоохранители при поддержке коллег из США и Австралии прекратили деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«По данным следствия, хакер с Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet.

По данным следствия, жертвами фишинговых атак стали финансовые учреждения Австралии, Испании , США , Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществлено именно благодаря разработке тернопольского хакера.

Мужчина не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак.

Правоохранители провели пять обысков на территории Тернопольской области. Во время них изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски. В результате осмотра изъятой компьютерной техники установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения.

По данным фактам открыто уголовное производство. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Напомним, 27 января киберполиция изобличила транснациональную группировку хакеров в распространении самого опасного в мире компьютерного вируса "EMOTET". Хакеры с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки.