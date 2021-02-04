TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV

Сегодня TikTok объявила о запуске специальной версии фирменного приложения, адаптированной для работы на умных телевизорах. Сообщается, что решение о её разработке было принято вследствие того, что пользователи стали больше времени проводить дома из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

neowin.net

Первоначально приложение TikTok для Google TV и Android TV будет запущено в Великобритании, Франции и Германии, а уже вскоре станет доступно и пользователям из других регионов. Благодаря TikTok TV пользователи смогут просматривать опубликованные на платформе видеоролики на большом экране. Переработанный интерфейс приложения обеспечит удобную навигацию по категориям.

neowin.net

Для того, чтобы узнать, доступно ли новое приложение для вас, необходимо открыть Google Play на телевизоре и ввести «TikTok» в строке поиска. Если клиент видеосервиса отобразится в списке, его можно будет загрузить и немедленно приступить к использованию. В противном случае придётся подождать несколько дней, пока TikTok TV станет доступно во всех регионах.



