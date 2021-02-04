TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV

Сегодня TikTok объявила о запуске специальной версии фирменного приложения, адаптированной для работы на умных телевизорах. Сообщается, что решение о её разработке было принято вследствие того, что пользователи стали больше времени проводить дома из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV

neowin.net

Первоначально приложение TikTok для Google TV и Android TV будет запущено в Великобритании, Франции и Германии, а уже вскоре станет доступно и пользователям из других регионов. Благодаря TikTok TV пользователи смогут просматривать опубликованные на платформе видеоролики на большом экране. Переработанный интерфейс приложения обеспечит удобную навигацию по категориям.

TikTok стал доступен на телевизорах с Google TV и Android TV

neowin.net

Для того, чтобы узнать, доступно ли новое приложение для вас, необходимо открыть Google Play на телевизоре и ввести «TikTok» в строке поиска. Если клиент видеосервиса отобразится в списке, его можно будет загрузить и немедленно приступить к использованию. В противном случае придётся подождать несколько дней, пока TikTok TV станет доступно во всех регионах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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