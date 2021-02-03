В ВСУ заявили, что Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - это роSSийские проекты

Для введения в заблуждение пользователей эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими.

В ВСУ заявили, что Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - это роSSийские проекты
Фото: РБК

Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - это роSSийские проекты, не имеющие никакого отношения к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщается на сайте ВСУ.

"Специальные площадки в мессенджерах создаются роSSийскими спецслужбами для распространения фейков о Вооруженных Силах Украины, сбора информации о них для дальнейшей дискредитации украинских военнослужащих и Вооруженных Сил Украины в целом. Самые известные из таких платформ - Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС". Это роSSийские проекты, не имеющие отношения к ВСУ. Для введения в заблуждение пользователей эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими", - говорится в сообщении.

В ВСУ напомнили, что в 2018 году мессенджер Telegram разрешил предоставлять спецслужбам РоSSии по решению суда данные пользователей, которые подозреваются в терроризме. Эти данные включают не только IP-адреса, но и номера телефонов, доступ к сообщениям в чатах.

"Теlegram-канал "НачШтабу" позиционируется как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В сетевых обсуждениях подробностей военной службы могут фигурировать данные о местах дислокации воинских частей, численности и составе подразделений, состоянии техники, вооружения и пр. Именно эта информация для противника "на вес золота"", - отмечается в сообщении.

Фото: zsu.gov.ua

"Ряд роSSийских и пророSSийских СМИ, а также оккупанты в Донбассе активно рекламируют "НачШтабу" и "Черговий ООС", что еще раз доказывает принадлежность и направленность этих ресурсов. Мы напоминаем, что это враждебные проекты, и призываем пользователей мессенджеров потреблять информацию ответственно и коммуницировать безопасно", - добавили в ВСУ,

Напомним, ранее Служба безопасности Украины установила, что популярные в Украине телеграм-каналы "Легитимный" и "Резидент" работают на РоSSию.

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