Компания Ярославского приобрела интернет-магазин одежды

LeBoutique был основан в 2010 году.

Группа DCH Александра Ярославского приобрела 100% корпоративных прав интернет-магазина одежды LeBoutique.

Об этом информирует пресс-служба компании.

"Инвестиция в LeBoutique - логическое продолжение стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам", - говорится в сообщении DCH.

В компании отметили, что ожидают положительной синергии онлайн-маркетплейса с банком "Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique.

Финансовым советником со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания Soul Partners.

Интернет-магазин LeBoutique был основан в 2010 году предпринимателями Андреем Дрогобыцким и Романом Онищенко. LeBoutique работает по модели Flash sales, в 2017 году запустил площадку Marketplace.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент. В собственность группы входят сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве , Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка, страховая компания ИНГО, ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод, международный аэропорт Харьков, регбийный клуб Олимп.

Напомним, что в ноябре прошлого года Александр Ярославский купил долю в страховой компании Оранта. В начале августа Ярославский официально стал владельцем банка "Кредит Днепр".