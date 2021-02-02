В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах

В поисковой выдаче Google теперь можно увидеть дополнительную информацию о найденных сайтах

Компания Google объявила о запуске новой функции в своей поисковой системе. Она называется «Об этом результате», и с её помощью пользователи смогут получать дополнительную информацию о найденных сайтах ещё до перехода на какую-либо страницу. Описание сайта, а также сведения о его надёжности и безопасности будут подтягиваться из «Википедии».

В компании считают, что такая контекстная информация о сайтах будет полезной, когда пользователи ищут какую-то важную информацию, например, о здоровье или связанные с финансами данные. До перехода на какой-либо незнакомый сайт пользователь сможет узнать, насколько этот ресурс безопасен, и публикуется ли на нём достоверная информация. Согласно имеющимся данным, новая функция будет демонстрировать «самую последнюю и проверенную информацию, которая доступна в «Википедии». Чтобы увидеть описание какой-либо страницы, достаточно нажать на соответствующий значок, расположенный в правой части блока с результатом поиска.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время новая функция находится на этапе бета-тестирования и доступна пользователям поисковой системы Google в США. Использовать её можно в браузерах для компьютеров и смартфонов, а также в Android-приложении Google. Очевидно, в дальнейшем данный инструмент получит более широкое распространение, но когда это произойдёт пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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