Microsoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет страну

Microsoft готова заменить Google в Австралии, если поисковый гигант покинет страну

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Scott Morrison) заявил о том, что Microsoft со своим поисковиком Bing способна заменить Google, если поисковый гигант примет решение об уходе из страны. Ранее Google пригрозила отключением своей поисковой системы в Австралии, если власти примут закон о выплатах местным изданиям за контент.

Согласно имеющимся данным, премьер-министр Австралии и исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) провели переговоры по данному вопросу, после чего Моррисон и заявил о способности системы Bing стать основным инструментом веб-поиска в стране.

«Могу сказать вам, что Microsoft вполне уверена, что положение австралийцев не будет хуже. Это крупные технологические компании, и я думаю, что для Австралии важно то, что мы устанавливаем правила, которые подходят нашим людям», — сказал Моррисов в беседе с журналистами.

По данным сервиса Statcounter, поисковик Bing занимает второе место по популярности в Австралии. Несмотря на это, его доля составляет лишь 3,6 %, тогда как поисковик Google занимает около 95 % рынка.

Разногласия между австралийскими властями и Google возникли из-за нового законопроекта. В случае его вступления в силу поисковые системы будут обязаны платить местным изданиям за демонстрацию их контента в поисковой выдаче. Примечательно, что закон затронет не только материалы, публикуемые сервисом Google Новости, но также будет касаться фрагментов статей, которые появляются в поисковой выдаче.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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