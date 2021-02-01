СБУ: телеграм-каналы "Легитимный" и "Резидент" работают на РоSSию

Служба безопасности Украины установила, что популярные в Украине телеграм-каналы "Легитимный" и "Резидент" работают на РоSSию.

По данным следствия, стоит за ними 85-й главный центр специальной службы Главного управления Генштаба РФ (в/ч 26165), а администратором является одессит Артем Д [авидченко], один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "антимайдана".

Сейчас он проживает в Тирасполе, откуда лично администрирует 12 телеграм-каналов: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

По заключению лингвистическо-психологической экспертизы, материалы, распространявшиеся в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

При этом Артему Д. позволили монетизировать каналы. Стоимость размещения публикаций в его сети составляет от нескольких сотен гривен в региональных телеграм- каналах и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

Деньги переводились через украинские банки, конвертировались в валюту и переводились в Приднестровье, Молдову или РоSSию.

Артем Д. находится в розыске по ст.293 (групповое нарушение общественного порядка) и ст.294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

При этом в Киеве задержана неуказанная гражданка Украины, которая подозревается в государственной измене (ст.111 УК) вместе с еще одной женщиной. У нее нашли электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминикане.

Также заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.