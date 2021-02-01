NASA задержала финансирование «Артемиды». Возвращение американцев на Луну может отодвинуться

На прошлой неделе NASA отложила планы по двум важным контрактам создания пилотируемых лунных посадочных модулей в рамках ускоренной программы Дональда Трампа (Donald Trump) по доставке космонавтов на Луну к 2024 году. Ожидается, что новая администрация будет заниматься более насущными национальными проблемами.

SpaceX Илона Маска (Elon Musk), Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и Dynetics, принадлежащая военному подрядчику Leidos, в прошлом году выиграли первоначальное финансирование от NASA на общую сумму $967 млн для разработки конкурирующих концепций системы приземления человека на Луну. Это первое вложение космического агентства в задачи посадки на Луну космонавтов после реализации программы «Аполлон» 1970-х годов.

Концептуальное изображение приближения «Системы посадки людей» к Луне по программе «Артемида», NASA

В прошлую среду NASA сообщило трём подрядчикам, что требуется отсрочка до 30 апреля по заключению контрактов по дальнейшему финансированию. При этом, согласно графику администрации Трампа, агентство должно было уже в конце февраля выбрать двух победителей, чьи системы доставят людей на Луну.

Задержка была ожидаема: бюджет, принятый Конгрессом в декабре, предоставил NASA лишь $850 млн по статье «Система посадки людей», что намного меньше $3,2 млрд, заложенных ранее по программе до 2024 года, от которой NASA пока не отказалась.

NASA объясняет задержку необходимостью дополнительного времени для оценки предложений участников торгов, но добавило, что в зависимости от обстоятельств заключение контрактов может состояться и ранее обозначенной даты. Агентство также говорит, что это даст дополнительное время участникам на доработку своих систем.

Художественная визуализация отделения корабля от посадочного модуля и взлёта с лунной поверхности, NASA

Лунный спускаемый аппарат от SpaceX — это Starship, полностью многоразовый аппарат, запуски и посадки которого компания отрабатывает в коротких испытательных полётах на высоте более 10 км — так называемых «прыжках» — на своём космодроме в Бока-Чика (штат Техас). Компания получила $135 млн в рамках начального финансирования разработки этого корабля.

Blue Origin досталась самое большая «доля пирога» в размере $579 млн на разработку посадочного модуля Blue Moon. В 2019 году компания объявила о создании национальной аэрокосмической команды в составе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper для работы над проектом. Наконец Dynetics получила $253 млн на свой посадочный модуль и стала партнёром Sierra Nevada Corp.

Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine), назначенный главой NASA администрацией Трампа и положивший начало программе «Артемида» в 2018 году, покинул свой пост в день инаугурации, передав управление агентством своему помощнику Стиву Юрчику (Steve Jurczyk) в качестве исполняющего обязанности администратора.

Команда Джозефа Байдена (Joseph Biden) ещё не выбрала своего руководителя NASA и не озвучила какие-либо цели космической политики, но ожидается, что она замедлит реализацию «Артемиды» — программы полёта на Луну к 2024 году. Сегодня эту дату всё чаще называют нереальной. В этом месяце администрация объявила свой состав Управления по политике в области науки и технологий Белого дома, выбрав передового генетика Эрика Ландера (Eric Lander) в качестве главного советника Байдена по науке.



