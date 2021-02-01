NASA задержала финансирование «Артемиды». Возвращение американцев на Луну может отодвинуться

NASA задержала финансирование «Артемиды». Возвращение американцев на Луну может отодвинуться

На прошлой неделе NASA отложила планы по двум важным контрактам создания пилотируемых лунных посадочных модулей в рамках ускоренной программы Дональда Трампа (Donald Trump) по доставке космонавтов на Луну к 2024 году. Ожидается, что новая администрация будет заниматься более насущными национальными проблемами.

SpaceX Илона Маска (Elon Musk), Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и Dynetics, принадлежащая военному подрядчику Leidos, в прошлом году выиграли первоначальное финансирование от NASA на общую сумму $967 млн для разработки конкурирующих концепций системы приземления человека на Луну. Это первое вложение космического агентства в задачи посадки на Луну космонавтов после реализации программы «Аполлон» 1970-х годов.

Концептуальное изображение приближения «Системы посадки людей» к Луне по программе «Артемида», NASA

В прошлую среду NASA сообщило трём подрядчикам, что требуется отсрочка до 30 апреля по заключению контрактов по дальнейшему финансированию. При этом, согласно графику администрации Трампа, агентство должно было уже в конце февраля выбрать двух победителей, чьи системы доставят людей на Луну.

Задержка была ожидаема: бюджет, принятый Конгрессом в декабре, предоставил NASA лишь $850 млн по статье «Система посадки людей», что намного меньше $3,2 млрд, заложенных ранее по программе до 2024 года, от которой NASA пока не отказалась.

NASA объясняет задержку необходимостью дополнительного времени для оценки предложений участников торгов, но добавило, что в зависимости от обстоятельств заключение контрактов может состояться и ранее обозначенной даты. Агентство также говорит, что это даст дополнительное время участникам на доработку своих систем.

NASA задержала финансирование «Артемиды». Возвращение американцев на Луну может отодвинуться

Художественная визуализация отделения корабля от посадочного модуля и взлёта с лунной поверхности, NASA

Лунный спускаемый аппарат от SpaceX — это Starship, полностью многоразовый аппарат, запуски и посадки которого компания отрабатывает в коротких испытательных полётах на высоте более 10 км — так называемых «прыжках» — на своём космодроме в Бока-Чика (штат Техас). Компания получила $135 млн в рамках начального финансирования разработки этого корабля.

Blue Origin досталась самое большая «доля пирога» в размере $579 млн на разработку посадочного модуля Blue Moon. В 2019 году компания объявила о создании национальной аэрокосмической команды в составе Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper для работы над проектом. Наконец Dynetics получила $253 млн на свой посадочный модуль и стала партнёром Sierra Nevada Corp.

Джим Бриденстайн (Jim Bridenstine), назначенный главой NASA администрацией Трампа и положивший начало программе «Артемида» в 2018 году, покинул свой пост в день инаугурации, передав управление агентством своему помощнику Стиву Юрчику (Steve Jurczyk) в качестве исполняющего обязанности администратора.

Команда Джозефа Байдена (Joseph Biden) ещё не выбрала своего руководителя NASA и не озвучила какие-либо цели космической политики, но ожидается, что она замедлит реализацию «Артемиды» — программы полёта на Луну к 2024 году. Сегодня эту дату всё чаще называют нереальной. В этом месяце администрация объявила свой состав Управления по политике в области науки и технологий Белого дома, выбрав передового генетика Эрика Ландера (Eric Lander) в качестве главного советника Байдена по науке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Amazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами — СМИAmazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами — СМИ
Власти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополииВласти ЕС вызвали глав Amazon, Apple, Facebook и Google для обсуждения ограничения их монополии
Украинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионовУкраинец создал незаконный онлайн-обменник с оборотом в 100 миллионов
Youtube удалил канал ДубинскогоYoutube удалил канал Дубинского
Украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирусУкраинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус
Блок рекламы


Похожие новости
Власти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работуВласти США одобрили сделку с TikTok, сервис сможет продолжить работу
Доступность сайта может стать фактором ранжирования GoogleДоступность сайта может стать фактором ранжирования Google
Google может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжированииGoogle может начать более детально оценивать скорость загрузки в ранжировании
Google объяснил, с чем может быть связано постепенное снижение позиций сайтаGoogle объяснил, с чем может быть связано постепенное снижение позиций сайта
Стало известно о патенте Google, который может быть связан с Medic UpdateСтало известно о патенте Google, который может быть связан с Medic Update
Google может начать платить новостным СМИ за контентGoogle может начать платить новостным СМИ за контент
Гэри Илш заявил, что Google может отказаться от nofollow в будущемГэри Илш заявил, что Google может отказаться от nofollow в будущем
Google может добавить отчёты по featured snippets в Search ConsoleGoogle может добавить отчёты по featured snippets в Search Console
ЕС может запретить технологию распознавания лицЕС может запретить технологию распознавания лиц
Google: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровняхGoogle: отладка поискового алгоритма может осуществляться на многих уровнях
Последние новости
Подгружаем последние новости