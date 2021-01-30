Spotify получила патент, в котором описывается алгоритм изучения голоса пользователя и подбора музыки на его основе

Сегодня портал The Next Web рассказал о полученном патенте Spotify, в котором описывается система определения настроения пользователя на основе аудиоданных с микрофона. Патент был выдан ещё 12 января, но журналисты смогли обнаружить его только сегодня.

Spotify получила патент, в котором описывается алгоритм изучения голоса пользователя и подбора музыки на его основе

Источник изображения: Podogreykin

В опубликованном документе описывается работа алгоритма, который берёт за основу аудиоданные речи пользователя и фонового шума. На основе этих данных приложение будет определять эмоциональное состояние, пол, возраст, а также расовую принадлежность пользователя по акценту. Для определения алгоритм будет анализировать высоту, тембр и ритм голоса. Помимо этого, приложение также будет способно распознать стресс или плохое настроение. Патент описывает несколько сценариев применения: в одном из них говорится, что полученная информация будет влиять на выдачу последующих треков при включённой функции подбора похожей музыки, если композиция закончилась. В другом речь идёт об алгоритме формирования плейлистов и также создании выделенного раздела на главной странице.

Spotify получила патент, в котором описывается алгоритм изучения голоса пользователя и подбора музыки на его основе

Источник изображения: Music Business Worldwide

Неизветно, как алгоритм рекомендаций на основе настроения будет подбирать музыку. Станет ли Spotify включать грустные композиции, если у пользователя плохое настроение? Или, наоборот, включит подбадривающие мотивы? А если будет хорошее настроение — Spotify будет его поддерживать рекомендованной музыкой или заставит в какой-то момент задуматься о чём-то высоком? В общем, нераскрытых деталей пока ещё много.

Стоит отметить, что данный патент может быть не реализован в самом приложении, однако он даёт возможность заглянуть в недалёкое будущее и понять, как будут работать алгоритмы рекомендаций следующих поколений. Ознакомиться с патентом вы можете на официальном сайте журнала Music Business Worldwide.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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