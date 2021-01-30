Британский регулятор расследует покупку сервиса анимированных изображений Giphy компанией Facebook

По сообщениям сетевых источников, Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании приступило к предварительному расследованию уже завершившейся сделки, в рамках которой в мае прошлого года компания Facebook купила сервис анимированных изображений Giphy.

Источник отмечает, что изучение сделки началось в том время, когда гигант социальных сетей находится под пристальным внимание регуляторов разных стран из-за подозрений в нарушении антимонопольных законов.

В мае прошлого года сообщалось о том, что компания Facebook приобрела сервис для создания и обмена анимированными изображениями в формате GIF под названием Giphy за $400 млн. Предполагалось, что Facebook интегрирует Giphy со своей социальной сетью Instagram, но из-за внимания со стороны британского регулятора этот процесс был приостановлен.

«В рамках нового расследования мы продолжим сотрудничать с CMA. Это слияние способствует конкуренции и соответствует интересам всех пользователей сервиса Giphy и наших услуг из Великобритании», — прокомментировал данный вопрос представитель Facebook.

Согласно имеющимся данным, предварительное расследование CMA должно завершиться до 25 марта этого года, после чего регулятор решит, следует ли изучить упомянутую сделку подробнее. Стоит отметить, что правительства разных стран в последнее время прикладывают больше усилий для регулирования технологических компаний, которые стали ещё более влиятельными во время пандемии коронавируса. Не так давно представители CMA высказали мнение о необходимости введения индивидуальных правил для регулирования деятельности крупных технологических компаний.



