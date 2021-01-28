Youtube удалил канал Дубинского

Против депутата введены санкции в США.

Youtube удалил канал депутата Верховной Рады Александра Дубинского, против которого в США введены персональные санкции за вмешательство в выборы. Официальная причина - "нарушение правил сообщества Youtube".

Канал теперь невозможно найти через поиск Youtube, а при переходе по прямой ссылке указывается, что учетная запись заблокирована.

DSNews указывает, что незадолго до блокировки Дубинский изменил URL своего канала с youtube.com/c/DubinskyPro на youtube.com/channel/UCkSEiqZZeAGyADNJwLd-Wjg.

На канал Дубинского были подписаны около 350 тыс. пользователей Youtube.

Напомним, 11 января Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против семи человек и четырех организаций, которые являются частью связанной с Россией сети зарубежного влияния. Американские власти указывает на причастность к сети украинского народного депутата Андрея Деркача, которого Вашингтон называет "русским агентом".

Под санкции попали народный депутат Украины из "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Константин Кулик, помощники Деркача Антон Симоненко и Дмитрий Ковальчук, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко и политолог Петр Журавель. Кроме того, Министерство финансов США ввело санкции против компаний "Эра-Медиа", "Информационного агентства Онли Ньюз", "Скептик" и сайта Nabuleaks.

Через несколько дней после этого перестал работать сайт dubinsky.pro, домен которого был зарегистрирован через американский хостинг.

Сам Дубинский заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".