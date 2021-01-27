Украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус

Хакеры нанесли $2,5 миллиарда убытков иностранным банкам и учреждениям.

Украинская киберполиция разоблачила бот-сеть "ЭМОТЕТ", распространявшую самый опасный в мире компьютерный вирус
Фото: Jefferson Santos/Unsplash

Киберполиция уличила транснациональную группировку хакеров в распространении самого опасного в мире компьютерного вируса "ЭMOTET". Хакеры с помощью вирусного программного обеспечения осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных учреждений стран Европы и Соединенных Штатов Америки.

В результате такой "деятельности" иностранным банкам и финучреждениям нанесено 2,5 миллиарда долларов США убытков, информирует пресс-центр МВД.

К спецоперации украинские правоохранители привлекли коллег из Германии, США, Великобритании и Нидерландов.

Согласно сообщению, инфраструктура "ЭMOTET" включала серверы, расположенные по всему миру, и фактически была бот-сетью. "Вирус" распространялся путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и т. Электронные письма выглядели как предупреждение о безопасности учетной записи, приглашение на вечеринку и даже как предостережение от распространения COVID-19.

"Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал "инфицированную" технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий были установлены двое граждан Украины, которые обеспечивали надлежащую работу инфраструктуры распространения вируса и поддерживали его бесперебойную деятельность.

Киберполицейские совместно с правоохранителями иностранных государств одновременно провели обыски на территории Украины, Нидерландов, Германии, Франции, Литвы, Канады, США и Великобритании. Изъято серверное оборудование, компьютерная техника, носители информации, содержащие сведения о компании, на которые осуществлялись кибератаки. Также изъяты банковские карточки, деньги, "черновые" записи с паролями, логинами и ключами к закриптованным сервисам.

"Сейчас полностью заблокирована деятельность бот-сети "ЭMOTET", которая располагалась на более чем 90 серверах в разных странах мира", - отмечают полицейские.

Расследуется уголовное производство по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств) и по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В конце декабря генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что правоохранители Украины и Германии раскрыли схему международного мошенничества. Ежемесячный оборот средств мошенников составил 8-10 млн евро.

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