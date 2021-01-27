Amazon покупает компанию DB Best, основанную украинцами — СМИ

Компания Amazon Web Services (AWS), дочерняя компания корпорации Amazon, близка к покупке к компании DB Best Technologies, основанной украинцами. Об этом пишет Liga.Tech.

Фото: segodnya.ua

Сделка находится на завершающем этапе, но еще не закрыта, уточнили они.

Что говорят в Amazon

В Amazon косвенно подтвердили намерения.

«AWS работает с командой DB Best Technologies с 2015 года, помогая клиентам перейти с устаревших коммерческих баз данных на облачные альтернативы. Вместе с командой DB Best AWS сможет ускорить миграцию баз данных и обеспечить лучший опыт для клиентов по всему миру», — сообщили в пресс-службе AWS.

Что такое DB Best

DB Best основал выходец из Украины Дмитрий Балин в Кремниевой долине в 2002 году. Украинский офис появился в 2004-м.

В компании работает около 500 человек, рассказывал Балин в презентационном ролике в январе 2020-го. Пять из восьми офисов и большая часть инженеров DB Best находятся в Украине: два в Харькове и три в Киеве . Кроме того, есть команды в США , Британии, Израиле и Польше .

На сайте аналитической компании Dun & Bradstreet указано, что в американском офисе DB Best работает 48 человек, а выручка составляет $17 млн в год. Никто из опрошенных участников рынков не взялся оценить возможный размер сделки: слишком много переменных, количество и ценность патентов, условия передачи интеллектуальных прав и т. д.

DB Best разрабатывает приложения, решения для управления данными и миграции баз данных между платформами — Oracle, SAP, Amazon, Microsoft .

В украинском реестре есть две компании «Ді Бі Бєст Тєхнолоджіс» (учредители Дмитрий и Ирен Балины, а также Вадим Петренко) и «Ді Бі Бєст Тєхнолоджіс Україна» (Вадим Петренко). Первая зарегистрирована в 2005 году, вторая — в 2016-м.